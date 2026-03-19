¡ABC entregó el auto 0KM! Esta fue la reacción de la ganadora

Por las celebraciones por el 10° aniversario de ABC Cardinal 730 AM, el Grupo ABC realizó el sorteo de un Hyundai HB20 0 kilómetros y su ganadora fue Anna Katherina Kettermann Debay, oriunda de Encarnación.

Hoy, la joven, en compañía de su madre, se acercó hasta la sucursal de Automotor ubicada en el Shopping Multiplaza para encontrarse con su nuevo y flamante vehículo.

“Estoy superbién, estoy demasiado emocionada, nerviosa y no puedo explicar lo contenta también que estoy de haber ganado un auto. Es un sueño para muchos, para mi también. Es mi primer auto y nunca imaginé que iba a llegar de esta manera, un regalo enorme, bellísimo”, comentó a ABC TV.

Entre más de 20.000 personas, Anna tuvo la suerte luego de que le haya salido una publicación sobre el sorteo en la red social Instagram y luego de haber leído los términos y condiciones, que “no tenía nada que perder” por lo que se animó a participar. “Si va a pasar, va a pasar”, agregó.

La llamada a la ganadora

El día del sorteo, el 6 de marzo pasado, la joven ya recibió varias llamadas por parte de sus amigos que aseguraban que su nombre se mencionaba en ABC como la ganadora de un auto, pero primero trató de mantener la calma y comunicarse con su madre hasta recibir la comunicación oficial por parte de ABC.

“Fue un regalo bellísimo, del mundo, de Dios, no sé a quién más agradecer además de a ABC Color y Automotor. Nunca imaginé que me iba a tocar a mí, eran más de 20.000 personas. En 2021 gané una cajita de brigaderos... nunca me rendí con los sorteos, participo en todo lo que veo. Gracias, muchísimas gracias”, comentó joven estudiante de diseño de modas, quien también aseguró que su nuevo vehículo le ayudará muchísimo en su día a día.