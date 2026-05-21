A La Gran 7-30
21 de mayo de 2026 a la - 11:59

AUDIO: Elecciones municipales: Frente Radical urge auditoría de máquinas de votación

Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)
Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)