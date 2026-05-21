Presidencia incluyó a “Jimmy” en sesión fotográfica para el staff oficial

El relato del Gobierno de Santiago Peña respecto a la supuesta nula vinculación de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui con el Ejecutivo ya no se sostiene.

A las 14:58 del 26 de junio de 2025, minutos después que, en Presidencia, se hicieran fotos institucionales para un fotógrafo, un asistente y un chofer del “staff”, Juan “Jimmy” Villaverde -“un militante más” según Santiago Peña- se sacó la foto institucional.

Un análisis de los metadatos alojados en las fotografías usadas en los carnets, revela que Villaverde, ligado a la página para atacar a medios y críticos al Gobierno, Sucia Política, posó frente al mismo lente y en la misma sesión oficial que otros miembros del equipo de comunicación estatal.

Digan whisky

El peritaje a los archivos informáticos, realizado con la herramienta pericial de código abierto, ExifTool, indica que la fotografía de “Jimmy” Villaverde fue capturada utilizando una cámara profesional Sony a7 IV (ILCE-7M4), equipada con un lente Samyang AF 35mm F1.4.

La marca de tiempo incrustada en el código del archivo fija el disparo exacto a las 14:58:03 del 26 de junio de 2025.

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Minutos antes y después, la misma cámara retrató a otros miembros del “staff”. La secuencia técnica detalla que el fotógrafo presidencial, Stiven Meza, fue fotografiado a las 14:25:36. Posteriormente siguieron el asistente de comunicación, Alberto Vargas a las 14:53:04 y el chofer Hugo Florentín a las 14:54:02.

Luego de ellos, fue el turno de “Jimmy” Villaverde a las 14:58:03, e inmediatamente después posó el chofer presidencial, Hugo Jiménez, a las 15:03:40.

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Además, los metadatos muestran que la imagen de “Jimmy” fue editada ese mismo 26 de junio a las 15:55:40 horas mediante el software Adobe Photoshop Lightroom, en un dispositivo con sistema operativo Macintosh, es decir, menos de una hora después de haber sido tomada.

Primero los jefes

Días antes, el 12 de mayo de 2025, se realizó otra sesión fotográfica destinada a las altas jefaturas. En esta jornada, se utilizó la misma cámara Sony a7 IV, pero configurada con un lente distinto: un Sony FE 24-70 mm F2.8 GM.

Bajo esta configuración posaron los audiovisualistas Fernando Benítez y Juan Carlos Páez, a las 16:20:33 y 16:24:53, respectivamente. Minutos después, continuó el propio director general de información presidencial, Guillermo Grance, a las 16:32:39, la coordinadora de relaciones públicas, María Angélica Finestra a las 16:45:07, y la directora de comunicación Alejandra Viola a las 16:52:05.

Santiago Peña, Gustavo Villate y Alejandra Duarte, siguen negando el vínculo oficial de “Jimmy”.

En el archivo fotográfico al que accedió ABC también se identificó una foto sacada al comunicador Julio Sardi, sin embargo, éste no apareció luego entre los carnets impresos.

Su fotografía fue capturada el 9 de julio de 2025 a las 10:42:30 horas, utilizando exactamente la misma cámara Sony y el lente Samyang que retrató a “Jimmy” días antes.

A la fecha, tanto Santiago Peña, como el ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate y la viceministra de comunicación, Alejandra Duarte, siguen negando el vínculo de Villaverde con el gobierno, ignorando las pruebas publicadas.