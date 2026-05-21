A La Gran 7-30
21 de mayo de 2026 a la - 12:04

AUDIO: Paraguay recibe segundo grupo de expulsados de Estados Unidos: uno fue rechazado por antecedentes

AME1217. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/02/2025.- El director nacional de Migraciones Paraguay, Jorge Marcelo Kronawetter, habla durante una entrevista con EFE este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME1217. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/02/2025.- El director nacional de Migraciones Paraguay, Jorge Marcelo Kronawetter, habla durante una entrevista con EFE este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino