A La Gran 7-30
25 de mayo de 2026 a la - 10:47

AUDIO: Audio filtrado desnuda cómo el senador Javier Zacarías reparte cargos en Itaipú

26 de marzo de 2026. Tras la reunión “grabada”, el senador Javier Zacarías Irún y el precandidato a concejal Osvaldo Sánchez posaron para una foto y se escucha el “click” en el audio filtrado.
26 de marzo de 2026. Tras la reunión “grabada”, el senador Javier Zacarías Irún y el precandidato a concejal Osvaldo Sánchez posaron para una foto y se escucha el “click” en el audio filtrado.GENTILEZA