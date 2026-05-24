Roque Santa Cruz: “Ganar este trofeo y llevar consigo una medalla puede ser la chispa que necesitamos”

Nacional cerró el torneo Apertura 2026 con una sonrisa y un premio al esfuerzo. Tras vencer a Libertad, la Academia aseguró el subcampeonato, un logro que, si bien no era el objetivo máximo inicial, premia la regularidad del equipo y computa fuerte para la tabla acumulada de la temporada.

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Al término del encuentro, el histórico goleador Roque Santa Cruz tomó la palabra. Al hacer un balance sobre el valor de quedarse con el segundo puesto y lo que significa para el grupo haber subido al podio, el delantero afirmó: “Después de que se haya coronado campeón Olimpia, obviamente que era lo que restaba: pelear por este segundo lugar, que no es nada despreciable considerando también que son puntos que se terminan sumando para la general. Al final el poder darnos la oportunidad de jugar por un trofeo, por una medalla —más allá que no sea la que habíamos soñado en un comienzo— habla también de un gran trabajo de todo el equipo. Así que la idea ahora, después de esto, es seguir trabajando y darse cuenta de que hay grupo para pelear grandes cosas”.

La autocrítica y el factor Olimpia

Consultado sobre los motivos por los cuales el Tricolor no pudo sostener la ventaja inicial que cosechó en el arranque del campeonato y terminó cediendo terreno, Santa Cruz fue hidalgo en reconocer el arrollador andar del Decano. Al respecto, el atacante analizó el mérito del rival: “También hay que obviamente no somos solo nosotros. Es también verdad el gran trabajo que ha hecho Olimpia: ha conseguido sumar muchísimos puntos sin conceder empates. Eso, sin duda de que crea una ola que se hizo grande, supo ganar en optimismo y empujado por su gente también lo supo capitalizar con muchos puntos, con muchos partidos que han sabido sumar de a tres”.

Inmediatamente después, el referente académico hizo foco en los errores propios y en esos puntos clave que se dejaron en el camino a lo largo del certamen, admitiendo que quedó una cuenta pendiente: “Y nosotros, fue un poco materia pendiente. Tuvimos partidos que pudimos haberlo terminado mejor. Al final uno hace sumas y restas, y al final pudimos haber terminado mucho más cercanos y tener un final mucho más peleado del que lo tuvimos. Y hay que seguir trabajando para eso, para que eventualmente se nos dé la oportunidad de llegar a esas últimas jornadas con las posibilidades de seguir compitiendo por ganar el campeonato”.

La fórmula para el Clausura: Estabilidad y mentalidad ganadora

Mirando hacia el futuro inmediato, el atacante tiene claro qué le faltó a Nacional para dar el zarpazo definitivo y cuál debe ser la regularidad necesaria para encarar el torneo Clausura. Explicando la dinámica que distingue a los planteles campeones, Roque señaló: “Hay que ganar en estabilidad, hay que tener partidos parejos todo el tiempo. Yo creo que estos últimos tiempos fue un poco la dinámica que se espera de un equipo que busca campeonar: de ganar tres, empatar uno, volver a ganar... Esa es la dinámica que se tiene que encontrar”.

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🔴⚪🔵 Roque Santa Cruz habló en exclusiva con Tigo Sports tras el triunfo de Nacional y la consagración del subcampeonato en el Apertura 2026.#AperturaAPF2026 pic.twitter.com/iV4jPTpdVo — Tigo Sports (@TigoSportsPY) May 24, 2026

Para cerrar, Santa Cruz dejó una profunda reflexión sobre la construcción de una mentalidad ganadora dentro de la institución y cómo este subcampeonato debe transformarse en el impulso anímico para el próximo semestre: “Eso se gana; ganar, al final, es un hábito. Hay que crear ese hábito y es mucho trabajo, es esfuerzo y, por sobre todo, es convicción. Y estamos trabajando para que eso se pueda sembrar en el club. Hay mucha ilusión de por medio dentro de la directiva y los jugadores, y yo creo que también el hecho de ganar este trofeo y llevar consigo una medalla al final puede ser la chispa que necesitamos para encender todo lo que queda”.