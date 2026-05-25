A La Gran 7-30
25 de mayo de 2026 a la - 13:03

AUDIO: IPS, a un mes del cambio de administración: “El área médica está quebrada”

Isaías Ricardo Fretes, con chaqueta azul y gafas, habla con un micrófono, gesticulando ante una multitud en un auditorio.
Isaías Ricardo Fretes brindó una conferencia para brindar un informe del primer mes de su gestión.Captura de video