A La Gran 7-30
29 de mayo de 2026 a la - 13:42

AUDIO: Advierten sobre presunta “connivencia” entre Contraloría y Santiago Peña en investigación patrimonial

El contralor Camilo Benítez y el presidente de la República Santiago Peña.
El contralor Camilo Benítez y el presidente de la República Santiago Peña.Gentileza/Presidencia de la República