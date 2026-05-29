Cerro Porteño
29 de mayo de 2026 a la - 12:58

Cerro Porteño: el rival en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs Sporting Cristal
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. Fernando Romero

Cerro Porteño conoce al rival en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño conoce rival en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. EL Ciclón de Barrio Obrero, ganador del Grupo F después de superar por 2-0 al Sporting Cristal, enfrentará nuevamente a Palmeiras de Brasil. El Azulgrana y el Verdão disputaron la fase de grupos: empataron 1-1 en Asunción y los paraguayos ganaron 1-0 en São Paulo.

Los dirigidos por Ariel Holan medirán al Alviverde de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, quienes llegaron hoy al país para el operativo Mundial 2026 con la selección de Paraguay, en el mes de agosto: la ida será el 11-13 en el Allianz Parque, mientras que la vuelta, el 18-20 en La Nueva Olla. El vencedor enfrentará al ganador de Liga Quito vs. Mirassol.

Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño: El camino a la final de la Copa Libertadores 2026

El camino de Cerro Porteño a la deseada final de la Copa Libertadores 2026, el sábado 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo, arranca con Palmeiras en los octavos de final. En caso de clasificar, medirá a Liga de Quito o Mirassol en los cuartos de final. Si avanza a semifinales, enfrentará al vencedor de los cruces Platense/Coquimbo Unido vs. Fluminense/Independiente Rivadavia.

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