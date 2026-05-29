A La Gran 7-30
29 de mayo de 2026 a la - 13:27

AUDIO: Exigen pericia sobre fortuna de Santi Peña: crecimiento patrimonial “no cuadra”

Santiago Peña en traje oscuro, rodeado de micrófonos, mientras Enrique Riera Escudero observa al fondo con cabello canoso.
Santiago Peña y Enrique Riera Escudero participan en conferencia ante la prensa.Mariela Fretes