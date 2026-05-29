A La Gran 7-30
29 de mayo de 2026 a la - 13:47

AUDIO: Samaniego denuncia que candidato de Camilo Pérez es afiliado activo del PLRA

Lilian Samaniego en blazer claro y blusa roja, rodeada de periodistas que la entrevistan en un ambiente institucional.
Lilian Samaniego brinda declaraciones a varios periodistas antes del inicio de la sesión ordinaria del SenadoABC TV