A La Gran 7-30
05 de octubre de 2026 a la - 10:25

AUDIO: Tras resultados del TREP, TSJE inicia hoy juzgamiento de actas electorales

Hombres y mujeres en chaquetas formales, algunos con notas, cerca del edificio de la Justicia Electoral, con serias expresiones.
Funcionarios del TSJE, entre ellos su presidente, Jorge Bogarín (con lentes y guampa en la mano) participaron de la salida de otro contingente con materiales electorales.Osmar Henry
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