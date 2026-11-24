El abogado Ricardo Preda, representante legal del expresidente Santiago Peña, presentó ayer, lunes, ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra el procedimiento de juicio político por medio del cual la Cámara de Senadores destituyó a su cliente de la Presidencia de la República el pasado 6 de noviembre.

La acción alega que garantías constitucionales como el derecho al debido proceso del expresidente Peña fueron violentados, argumentando que el Senado no dio tiempo suficiente al exmandatario para que este prepare una defensa adecuada para el juicio político.

El Senado destituyó a Santiago Peña por unanimidad al considerar que este, como presidente de la República, tuvo responsabilidad política por la crisis bancaria y laboral que generó el colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, luego de que el Banco Central del Paraguay determinara que el banco se volvió insolvente, en parte debido a que habría concedido de forma irregular créditos a empresas de su propio grupo empresarial.

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El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y durante su gobierno tanto el banco como su matriz corporativa registraron un enorme crecimiento, captando grandes depósitos de fondos estatales y contratos con el Estado paraguayo.

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Luego de su destitución, el expresidente Peña fue detenido y el Ministerio Público lo imputó por los supuestos delitos de lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal.

“Hubo violación del debido proceso”

En conversación con ABC Cardinal este martes, el abogado Ricardo Preda señaló que, recientemente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema deliberó sobre otro juicio político - el de la exsenadora opositora Kattya González - y que, en su fallo, los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander argumentaron que se violó el debido proceso.

“Si fuesen consecuentes con decisiones anteriores, este caso debería tener una solución parecida de que hubo violación del debido proceso para Santiago Peña, como hubo para Kattya González”, dijo.

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Argumentó que, por ley, el juicio político debe ceñirse a reglas de debido proceso. “No porque sea una cuestión política se puede violar el debido proceso de un ciudadano”, insistió.

“Nuestra Constiución establece que un juicio político es un proceso donde se ofrecen pruebas y hay causales, tiene que haber tiempo suficiente y uno tiene que probar las causales”, subrayó.

“Nos cercenaron la posibilidad de preparar una defensa”

Uno de los cuestionamientos puntuales al proceso político contra Peña presentados en la acción de inconstitucionalidad es que, según la defensa, el expresidente y sus representantes tuvieron muy poco tiempo para preparar sus argumentos defensivos.

Preda indicó que Peña recibió recién a las 22:15 del jueves 5 de noviembre la citación del Congreso para que se presente en el Parlamento a las 10:00 del día siguiente, menos de 12 horas después. El trabajo material de preparación de la defensa del entonces aún presidente recién comenzó temprano en la mañana del viernes 6, agregó.

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El letrado afirmó que hay “fallos internacionales” en los que plazos de hasta 48 horas fueron considerados “insuficientes” para una preparación adecuada de una defensa.

El viernes 6, el Senado rechazó un pedido de prórroga de 72 horas presentado por la defensa de Peña.

“Nos cercenaron la posibilidad de preparar una defensa en función a lo que se estaba atribuyendo en el libelo”, dijo Preda, quien argumentó que el poco tiempo otorgado impidió que la defensa pueda buscar sus propias pruebas.

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Otro cuestionamiento que figura en la acción de inconstitucionalidad es que, según la defensa del expresidente, las pruebas que les fueron entregadas en un bibliorato antes del inicio del juicio político no incluían algunos elementos probatorios que los fiscales acusadores expusieron ante el pleno del Senado, entre ellos registros de operaciones financieras y bancarias que, a juicio de Preda, no estaban relacionadas a las funciones del presidente de la República.

Mal desempeño de funciones

La acción de inconstitucionalidad ataca también la acusación de mal desempeño de funciones que se atribuyó a Peña. Sobre ese punto, Preda argumentó que a su cliente le fue cuestionado el depósito de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank cuando esa decisión no correspondía al presidente, sino al Consejo de Administración del IPS.

“Cuando dicen mal desempeño de las funciones, hay que definir cuáles son las funciones del presidente, no son funciones del presidente administrar IPS o supervisar los bancos”, dijo. “En el proceso de colocación de fondos no interviene el presidente”.

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El Ministerio Público, sin embargo, presenta en su imputación a Peña que el expresidente pudo haber influido en las decisiones de las autoridades del IPS de depositar fondos en Ueno Bank.

No buscarán reparación económica

El abogado enfatizó que el objetivo de la acción de inconstitucionalidad no es lograr que Peña sea restituido en su cargo o lograr una reparación económica, sino “simplemente la protección del debido proceso y un estado de Derecho”.

“Solo determinar que hubo una violación de garantías constitucionales y dejar testimonio de que no deben ser avasallados los derechos constitucionales de nadie”, agregó.

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Preda no descartó que la acción de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Peña pueda llegar a instancias internacionales en caso de un fallo desfavorable de la Corte Suprema, pero insistió en afirmar que tampoco en esa instancia se pedirá una reparación económica.