Un informe interno entregado a nuestro diario por funcionarios de Ueno Bank y que está en manos de la Fiscalía describía el 13 de octubre de 2025 un banco sin liquidez y le ponía plazo a los bonos que la entidad colocaría meses más tarde en Wall Street.

El documento se llama “Delirio colectivo”, tiene veinte páginas y lleva fecha de setiembre de 2025. Según se detalla en el correo ofrecido a la Fiscalía, fue enviado por Lucca De Barba, entonces encargado del área de Liquidez, a dos directores del banco, Mariana Isabel Torres y Julio Rey. Trece meses después el Banco Central (BCP) abrió el proceso de resolución de la entidad y los dos destinatarios quedaron arrestados.

Lo que no mostraban afuera

De Barba, que operaba tanto en el banco como desde la empresa tecnológica Itti, señalaba en tal informe que los títulos líquidos sobre los que se sostenía el banco estaban “apalancados al 100% diario”, la concentración de depósitos institucionales había trepado del 16% al 31% del total y el banco incumplía los ratios de VaR1 (valor de riesgo sobre depósitos), buffer de liquidez, liquidez ácida y liquidez forzada, según la documentación.

A eso se sumaban una posición sobrevendida diaria con riesgo cambiario, desembolsos frenados “por restricción de liquidez” y atrasos en los pagos a servicios y proveedores. El cuadro que sigue proyecta catorce meses, de agosto de 2025 a setiembre de 2026, y arroja un neto de caja negativo en todos, de acuerdo a la documentación.

Por esto, el título lo explica desde la primera página, sumando una definición: “Delirio: estado mental de confusión, desorientación y creencia falsa”, dice el documento.

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Ocho meses de plazo

El documento no solo planteaba un posible escenario complicado, sino que orientaba una hoja de ruta que debía responder a una condición: “no depender de ingresos extraordinarios como bonos internacionales, pero hacer cambios estructurales”.

Al respecto, el documento dedica una sección llamada “Cuánto durarán los bonos internacionales (300M US$) sin gestión” y toma en cuenta los vencimientos de certificados de depósito de ahorro de alta envergadura, el “sentimiento político” y la concentración de depósitos institucionales.

“Los fondos internacionales tendrían una duración de 8 meses hasta que iniciemos un proceso reiterativo de apalancamiento de garantías y daremos vuelta el círculo nuevamente”, responde, y cierra con una advertencia de una línea, “el cambio debe ser estructural, no un patch (parche)”.

Ueno colocó esos bonos el 4 de marzo de 2026, cinco meses después. Fueron US$ 350 millones a cinco años con un cupón de 6,70%, estructurados por JP Morgan y Bank of America y suscriptos por inversores del exterior con una demanda que superó en una vez y media la oferta. El banco la presentó como su llegada a Wall Street.

Sin embargo, casi ocho meses más tarde, el 3 de noviembre, el BCP dispuso la resolución. Cinco días antes, el 29 de octubre, la entidad financiera anunciaba un plan de capitalización por US$ 100 millones.

Es parte de la causa

El informe entró a la causa penal por mano de Julio Rey, exvicepresidente segundo de la entidad. En su declaración indagatoria del 4 de noviembre, Rey contó que lo recibió “allá por octubre de 2025” de un colaborador suyo “bastante proactivo” del área de Liquidez. “En este adjunto básicamente se mostraba los verdaderos canales de liquidez, por dónde entra y por dónde se iba la plata (...). Es decir, mostraba el problema”, declaró ante los fiscales y ofreció como prueba el impreso del correo y las veinte páginas.

En ese correo, De Barba avisa que el cambio de enfoque lo pidió “MV”, las iniciales con las que el entorno nombraba a Miguel Vázquez, dueño y vicepresidente del banco.