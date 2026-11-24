Ayer, lunes, el Ministerio Público denunció ante un juez la supuesta filtración del acta de declaración de Julio Rey Fernández, exdirectivo de Ueno Bank, afirmando que la divulgación del documento no provino de la Fiscalía y que su publicación podría entorpecer la investigación de supuesta lesión de confianza relacionada al colapso de ese banco y de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, por la que Rey y otros exdirectivos de Ueno están imputados.

Las declaraciones de Rey Fernández divulgadas por medios de comunicación la semana pasada hablan, entre otras cosas, de un supuesto vínculo de Francisco Peña Palacios – hermano del expresidente Santiago Peña - con la compraventa irregular de un inmueble al Grupo Vázquez y de presuntos pagos a la empresa tecnológica Itti – parte del mismo grupo empresarial – de parte de la empresa que fue adjudicada el alquiler de las máquinas de votación utilizadas en las últimas elecciones municipales.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado Guillermo Ferreiro, representante legal de Rey Fernández, cuestionó la actitud de la Fiscalía y dijo que la denuncia da a entender que la filtración pudo venir de la defensa, algo que desmintió.

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“Desde hace tiempo en todas las causas que tenemos abogados de alto perfil público nos enteramos de las imputaciones y acusaciones cuando (los periodistas) nos las pasan”, dijo. “Ayer la Fiscalía saca un escrito dando a entender que las filtraciones vienen de las defensas, me parece una falta de respeto, son ellos los que filtran”.

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“Que no se hagan los impactados”

Recordó, a modo de ejemplo, que en el marco de la causa que la Fiscalía abrió a su hermano, el exintendente Mario Ferreiro, por la supuesta existencia de un esquema ilegal de recaudación en la Municipalidad de Asunción - un caso por el que Ferreiro fue absuelto – la imputación le fue pasada por periodistas en la forma de un documento de Microsoft Word, aún sin firmar.

Dijo no estar totalmente en contra de que la Fiscalía ocasionalmente filtre documentos como parte de una estrategia procesal, por transparencia o incluso por “autobombo”, pero cuestionó la “selectividad” y que los fiscales “se hagan los impactados” y pidan medidas judiciales, algo que interpretó como una “amenaza velada” contra los abogados.

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“Es preocupante que los abogados nos enteremos por la prensa cuando son imputados nuestros defendidos y que (los fiscales) estén dando a entender que somos (los abogados) los que filtramos”, subrayó.

Rey Fernández podría ampliar su declaración

Ferreiro dijo que la filtración de la declaración de Julio Rey Fernández no perjudica la situación de su defendido.

Indicó que la intención de su cliente es seguir colaborando con la Fiscalía - con el fin de llegar a algún “arreglo” - y dijo que probablemente se ampliará su declaración, pero agregó que la intención es hacerlo recién cuando la defensa pueda llevar “elementos concretos, no simples sospechas”.

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“Esto es una causa penal, no vamos a hablar de nada en lo que no tengamos documentación o pruebas”, señaló.

Admitió, sin embargo, que el proceso de recolectar esos elementos es lento, principalmente debido a que su cliente está privado de su libertad y a que todos los correos electrónicos corporativos quedaron “en manos del banco”.

‘Delirio colectivo’

En la declaración de Julio Rey filtrada la semana pasada, este revela también que los directivos de Ueno Bank ya estaban recibiendo informes sobre problemas de liquidez en el banco en octubre de 2025, más de un año antes de que el Banco Central del Paraguay anunciara – el pasado 3 de noviembre – el cierre de esa entidad bancaria por insolvencia. Rey hizo mención específica de un informe caratulado ‘Delirio colectivo’, presentado por un funcionario del área de Liquidez de Ueno Bank, Lucca de Barba.

Ese informe de mantuvo en el ámbito interno en Ueno Bank y no fue compartido con el Banco Central. Ferreiro afirmó que, si bien el informe “se manejó con mucha reserva”, no era “secreto”.

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El abogado recordó que Julio Rey fue desvinculado de Ueno Bank a mediados de este año, varios meses después del informe ‘Delirio colectivo’. Sin embargo, Ferreiro enfatizó que su desvinculación no estuvo relacionada a ese informe, sino a cuestionamientos de las autoridades financieras nacionales sobre un exceso de vínculos directos entre el banco y su ‘holding’, por lo que se decidió que Rey quedara vinculado solo al ‘holding’.

Julio Rey teme por su vida

Finalmente, Ferreiro reiteró la voluntad de su cliente de “seguir colaborando” para brindar “la mayor cantidad de información de calidad que permita a la Fiscalía saber lo que pasó, luego veremos quién sabía qué y quién hizo qué”.

Y admitió que su cliente teme por su vida.

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“Está muy preocupado, inquieto, siempre preguntó por garantías, pidió ciertas medidas con su familia y él mismo”, dijo.