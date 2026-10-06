A La Gran 7-30
06 de octubre de 2026 a la - 12:37

AUDIO: “No colabora en nada”: comandante cuestiona la actitud de la madre del niño desaparecido en el Chaco

Cartel de búsqueda con foto de Khael Valdez, niño de 3 años, en abrigo azul con detalles rojos y amarillos.
Se busca al niño Khael Valdez, desaparecido desde el 2 de octubre en San José de los Esteros, Boquerón.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.