Durante la sesión de la Cámara de Diputados, Rocío Vallejo (PPQ), leyó parte del contrato que firmó el 6 de agosto del 2026 el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos con el Grupo Vázquez, un año y nueve días después de autorizar un millonario depósito de dinero público y de los jubilados en Ueno Bank.

“Acá hay un contrato con vigencia de dos años del 6 de agosto del 2026 entre el Grupo Vázquez y el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos para una consultoría estratégica para la fusión o sociedad de entidades financieras”, dijo la diputada Vallejo.

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La parlamentaria indicó que evidentemente Carlos Fernández Valdovinos estuvo muy bien asesorado porque respetó el año que indica la mutilada ley de conflicto de intereses para firmar el contrato con Ueno Bank.

“Honorarios mensuales 20 mil dólares americanos, remuneración adicional equivalente a 60 mil dólares abonados en diciembre y bonos por resultados anuales”. dijo Rocío Vallejo que era lo que percibía Fernández.

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La parlamentaria agregó que “el ministro dejó el cargo en marzo y firmó un contrato multimillonario en agosto. Pero evidentemente muy bien asesorado, porque la ley de conflictos de intereses indica que puede ir a trabajar año después de realizada la última gestión”.

Este es el contrato entre Fernández Valdovinos y el Grupo Vázquez presentado por Vallejo:

Contrato llamativo entre Fernández y el Grupo Vázquez

Según indicó Vallejo, Carlos Fernández Valdovinos autorizó en 28 de julio del 2025 la colocación de G. 250.000 millones de los excedentes de los fondos jubilatorios, sumados a G. 123.838 millones en intereses comprometidos en Ueno Bank siendo ministro de Economía y su contrato lo firma un año y una semana después, es decir el 6 de agosto del 2026.

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“Decidió la colocación de plata de los jubilados por 250 mil millones de guaraníes de la Caja Fiscal el 28 de julio 2025 en Ueno Bank. Se salvó por nueve días. Esperó seis días más después del año que indica la ley para firmar el contrato”, dijo la parlamentaria.

No obstante, la diputada lamentó que varias autoridades que ocuparon cargos de relevancia saltaron luego al Grupo Vázquez para seguir con sus negociados y que aun no sean investigados.

“Esto es una historia sin fin, en donde cada día aparecen nuevos elementos que deben ser investigados por la Fiscalía”, dijo Vallejo.

La parlamentaria manifestó también que existen retiros anticipados de montos millonarios de personas muy allegadas a Carlos Fernández Valdovinos.

Agregó que esos retiros se ejecutaron el 2 de noviembre, y considera que tuvieron información privilegiada antes de la caída de Ueno Bank, cuya intervención se ejecutó en la madrugada del 3 de noviembre.

Carlos Fernández Valdovinos seguía siendo miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional cuando firmó el contrato con el Grupo Vázquez.

La situación de Fernández Valdovinos ante la Justicia

El 10 de noviembre pasado, la casa de Fernández en el barrio Santo Domingo de Asunción fue allanada por los fiscales Christian Benítez, Verónica Valdez y Laura Giacummo. Allí fueron incautados para su análisis dispositivos electrónicos e informáticos, circuitos cerrados y documentos.

Si bien es investigado por el Ministerio Público, hasta el momento no ha sido imputado en la causa N° 92/2026 contra el expresidente de la República Santiago Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco del caso Ueno Bank.