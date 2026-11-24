El juez Carlos Hermosilla informó que los magistrados solicitaron hoy una audiencia con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para coordinar gestiones que permitan revertir el recorte del 20% en el rubro de bonificaciones salariales contemplado en la media sanción de la Cámara de Diputados.

“De verdad, nos irrita, nos indigna y nos afecta muchísimo este destrato nuevamente que estamos recibiendo de la clase política. Creemos que no somos merecedores de ello. Nunca en la historia del Poder Judicial se produjo una reducción en el salario como pretenden hacer esta agenda”, expresó.

Hermosilla indicó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia les informó sobre las conversaciones que mantiene con senadores y líderes de bancadas para modificar la decisión adoptada por la Cámara Baja.

El magistrado cuestionó que los diputados hayan incluido al Poder Judicial en el recorte, pese a que, según su interpretación, la adenda remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso hacía referencia a instituciones y entes estatales, no a otros poderes del Estado.

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Recorte al Poder Judicial asciende a G. 115.000 millones

Hermosilla detalló que la reducción presupuestaria asciende a G. 115.000 millones, de los cuales G. 37.000 millones corresponden específicamente al rubro de bonificaciones salariales.

El juez explicó que las bonificaciones se financian con recursos propios generados por el Poder Judicial, principalmente mediante los servicios del Registro Unificado Nacional (RUN).

“Sin embargo, nosotros entregamos esa plata al Tesoro y después tenemos que rogar que nos vayan liberando, que nos vayan devolviendo nuestro dinero”, manifestó.

Cuestionó a los “Chicago Boys”

Asimismo, el magistrado cuestionó que se pretenda reducir los ingresos de los juzgadores en medio de las exigencias que enfrenta la administración de justicia.

También vinculó la situación económica del país con las actuaciones de técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ejecutivo relacionadas con el caso Ueno Bank.

“Hemos sido víctimas de estos ‘Chicago Boys’ agavillados que perpetraron un asalto a la República del Paraguay, perpetraron un saqueo a las arcas del Estado, la mayor que se pueda tener conocimiento desde la Guerra de la Triple Alianza”, afirmó Hermosilla.

El juez responsabilizó a la clase política por trasladar las consecuencias de esta situación a los magistrados y cuestionó que se pretenda aplicar una reducción salarial sin precedentes en el Poder Judicial.

Jueces recurrirán al Senado y evaluarán medidas de fuerza

Hermosilla anunció que, tras la reunión con los ministros de la Corte, los magistrados realizarían gestiones ante el Congreso Nacional, donde tenían prevista una audiencia con el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

“Ahora hablamos con la Corte, vamos a ir al Senado y luego veremos las acciones legales y las medidas de fuerza también a adoptar”, adelantó.

Por su parte, el magistrado Ángel Daniel Cohene informó que están articulando acciones conjuntas con los distintos gremios del Poder Judicial, entre ellos la Asociación de Jueces y la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.

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“Así que a los colegas este es el mensaje que le llevamos: de que estemos atentos a las repercusiones que pueda tener esto y por sobre todas las cosas a ayudar desde sus lugares de trabajo”, expresó.