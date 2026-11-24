La diputada colorada peñista Johana Vega presentó tres audios extraídos de la conversación de siete minutos que mantuvo con el contralor General Camilo Benítez y no la totalidad como había dicho que lo haría.

Al presentar los audios, Vega desafió al contralor general de la República, Camilo Benítez, a someterse ambos a una prueba de polígrafo y que sea de manera pública para que quede comprobado que la llamada lo hizo él.

Lea más: Diputada Johana Vega denuncia amedrentamiento del contralor y acompañará juicio político

Vega indicó además que Camilo Benítez no se acuerda de la llamada por que estaba alcoholizado y que la ofendió de muchas maneras, sin embargo, esa parte no lo hizo público.

“Pensé que iba a comenzar una conversación sana, pero este señor se sacó la máscara y demostró ser misógino, mitómano serial durante dicha conversación. Se dirigió a mi con términos amenazantes y propias de la violencia de género”, dijo Johana Vega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Examen de correspondencia

La diputada Vega sostuvo que Camilo Benítez mintió en el resultado del examen de correspondencia que la Contraloría General de la República hizo al expresidente Santiago Peña y que luego fue utilizado por el Ministerio Público para desestimar la denuncia presentada por ocho parlamentarios opositores.

“Este señor mintió en la correspondencia de Santiago Peña. Sí este señor hace un año hubiera hecho su trabajo se hubiera evitado este caos. Es un blanqueador, pero algunos lo llaman contralor”, manifestó Johana Vega.

La parlamentaria dijo además que Camilo Benítez optó por mirar otro lado mientras los “elefantes se paseaban por la cristalería” y no vio el escándalo financiero con Ueno Bank y el crecimiento patrimonial de Santiago Peña.

Pidió además a sus colegas a investigar las declaraciones juradas de Camilo Benítez, por que existen llamativas actualizaciones, de tener millonarias deudas ahora tiene un importante ahorro.

Lea más: Imponen a Eddie Jara fianza de G. 500 millones en proceso por presunta corrupción en Petropar

“¿De donde provino este dinero? ¿Quien controla al contralor? ¿Como va a demostrar todo lo que tiene ahora?“, se preguntó la parlamentaria.

El enfrentamiento mediático entre la diputada Johana Vega y Camilo Benítez fue luego de que la parlamentaria le reclamara el resultado del examen de correspondencia realizado a su pareja sentimental Eddie Jara, ex titular de Petropar y el de Santiago Peña, expresidente.

En tanto que, en Diputados continúa el pedido de firma para iniciar el juicio político contra el contralor.