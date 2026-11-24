La fiscala general del Estado, Alba Cantero, aseguró que todas las relaciones fácticas vinculadas al caso Ueno Bank están siendo analizadas por el Ministerio Público para determinar la eventual responsabilidad penal de las personas involucradas.

Así respondió al ser consultada sobre la posibilidad de investigar a la esposa de Santiago Peña, la exprimera dama Leticia Ocampos; al exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y a las extitulares del Instituto de Previsión Social (IPS) que permitieron el depósito de fondos previsionales en Ueno.

“Todas las relaciones fácticas están siendo atendidas. Lastimosamente, no se puede hacer todo junto porque justamente el caso es de gran envergadura y de alto impacto. Tampoco podemos tomar decisiones que crean falsas expectativas sin tener evidencia necesaria para sustentar un requerimiento”, mencionó.

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Caso Ueno: Fiscalía analiza responsabilidades individuales

Cantero aclaró que el hecho de que no se hayan dado a conocer públicamente diligencias relacionadas con estas personas no significa que la Fiscalía no esté investigando sus actuaciones.

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“Nada está dejado al azar, olvidado y, mucho menos, objetado realizar el análisis. La investigación continúa con todas esas personas. Que no salga a la luz todavía no significa que no se estén haciendo procedimientos a los efectos de comprobar si tienen algún tipo de responsabilidad en algún hecho que puede ser relevante penalmente y se le puede adjudicar la autoría de algún hecho punible. La responsabilidad es personal. Se está analizando qué es lo que podemos atribuirle a cada una de esas personas y recolectando elementos”, dijo.

La titular del Ministerio Público aseguró que las investigaciones no se detendrán y que buscarán optimizar los recursos disponibles.

Asimismo, indicó que realiza reuniones semanales con los equipos fiscales para mejorar la organización de las investigaciones y no para coaccionarlos.

Caso Ueno: avances de la investigación y recuperación de activos

Cantero señaló que todavía no se decidió abrir un tercer frente investigativo, aunque refirió que esta posibilidad está siendo analizada. Actualmente, existen dos causas abiertas: una relacionada con Santiago Peña y otra con los directivos de Ueno.

Sobre la reunión interinstitucional con el Banco Central del Paraguay (BCP), la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y el Poder Ejecutivo, indicó que se acordó priorizar la devolución de los activos recuperados a las víctimas.

Para ello, según adelantó, el BCP presentará una propuesta legislativa que permita delimitar las funciones de la Senabico y destinar los bienes recuperados a las víctimas, en lugar de que estos pasen al Estado.

“Eso empezamos a hablar ayer y todos coincidimos que esa era prioridad, la de los acreedores del banco Ueno”, dijo. Adelantó que el BCP presentará el proyecto a la brevedad posible, con miras a su pronta sanción y entrada en vigencia.

¿Existen presiones sobre fiscales que investigan el caso Ueno?

Cantero negó haber recibido presiones o pedidos relacionados con las investigaciones del caso Ueno. No obstante, indicó que solicitaron a la Comandancia de la Policía Nacional brindar protección a los agentes fiscales.

Precisó que los fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez ya cuentan con cobertura de seguridad.

“Justamente estas reuniones que tengo con ellos de forma periódica es para darle el apoyo y la confianza para que puedan hablar. Es como un liderazgo que quiero sin la intención de redireccionar la investigación, pero a los efectos de que se sientan confiados en hablar sobre cuál sería la estrategia mejor para la investigación. Nadie me ha llamado a mí a pedir y espero que continúe así”, dijo.

La fiscala general sostuvo que lo único que la llevaría a renunciar al cargo sería una situación que comprometiera sus principios y valores.

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Alba Cantero habló sobre su relación con Ricardo Preda

Consultada sobre su relación con Ricardo Preda, abogado de Santiago Peña, Cantero reconoció que mantienen un vínculo desde hace mucho tiempo, pero negó que este interfiera en sus funciones.

Indicó que, incluso, le ha tocado enfrentarse profesionalmente al abogado. “Somos personas que respetamos la función que nos toca cada uno”, dijo.

Agregó que existen mecanismos procesales que pueden aplicarse en caso de que dicha relación pudiera interferir en alguna causa.

Por otra parte, consultada sobre eventuales pedidos de investigación de inversores extranjeros de Ueno, Cantero afirmó que aún no recibieron denuncias. Sin embargo, confirmó que la Fiscalía ya solicitó cooperación internacional para recuperar eventuales activos de Ueno en el exterior.

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Apertura fiscal a la prensa

Cantero también anunció que durante su gestión al frente del Ministerio Público habrá una mayor apertura de los agentes fiscales con la prensa.