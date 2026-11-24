La Fiscalía presentó una nueva imputación contra el expresidente Santiago Peña Palacios, esta vez por lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima), esto en el caso Ueno Bank, donde ya está procesado por otros hechos punibles más.

En tanto que, para su hermano Francisco Peña Palacios, los ilícitos atribuidos son lavado de activos, cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y administración en provecho propio. Para él, la Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva.

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Con relación a Rocío Caballero Bosch, los fiscales la imputaron por cohecho pasivo agravado y solicitaron su arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La imputación fue presentada por los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González Véster, Marlene González, Verónica Valdéz, Laura Giacummo y Ruth Benítez, en el marco de la causa N° 92 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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Ahora es el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, quien deberá convocar a los tres para su audiencia de imposición de medidas. Hasta entonces, Francisco Peña quedará detenido en el Departamento de Investigaciones de Delitos de la Policía, mientras que Rocío Caballero en el Departamento Judicial Femenino de la Policía.

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Por otra parte, los fiscales también pidieron aplicar el “cerrojo financiero” sobre los bienes, incluido el inmueble de Paraguarí que fue objeto de la operación relacionada a la sociedad PEAR SRL, y también las cuentas bancarias registradas a nombre de Francisco Peña y Rocío Caballero.

Hermano y cuñada de Santiago Peña se abstuvieron

Este martes, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch, hermano y cuñada, respectivamente del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, se presentaron en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, para su audiencia indagatoria en el marco del caso Ueno Bank.

Ambos se encuentran recluidos desde ayer. El primero fue detenido frente a su casa, en el barrio Los Laureles, mientras que su esposa se presentó ante el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Durante la diligencia, estuvieron asistidos, en el caso de Francisco Peña por el abogado Elías Gibbons –del estudio jurídico Preda- y en el caso de su esposa Rocío Caballero, por el abogado Manuel Rodríguez. En el contexto de este acto, los dos ahora imputados declararon.

Causa contra Santiago Peña completa 9 imputados

El sábado 7 de noviembre, inicialmente la Fiscalía imputó al expresidente Santiago Peña Palacios, por los ilícitos de lesión de confianza y administración en provecho propio; junto con él, Carlos Dagoberto Carvallo Saplding, extitular del BCP, quien además de los citados hechos también afronta cargos por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

El 13 de noviembre, los fiscales investigadores presentaron otra imputación contra Santiago Peña y Carlos Carvallo, esta vez, por el hecho punible de asociación criminal.

Santiago Peña sumó una tercera imputación, en esta última oportunidad, con la agregación de los hechos punibles de lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima).

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Sin embargo, junto con Peña y Carvallo, también fueron imputados Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, exsuperitendente del Banco Central del Paraguay, lesión de confianza y asociación criminal.

Igualmente en el mismo escrito fueron incluidos, Marco Aurelio González Maldonado, exmiembro del directorio del BCP, a quien se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

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También, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, ambos miembros titulares del directorio del BCP, quienes son investigados por lesión de confianza y asociación criminal.

Además, el 16 de noviembre, de Aldo Javier Rodríguez González, exdirector jurídico del BCP, cuya conducta se subsume preliminarmente en la lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

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A todos ellos ahora se suman, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bocsh, con lo que en la causa N° 92 actualmente hay 9 personas imputadas por hechos de supuesta corrupción pública.

Sociedad montada fue utilizada por hermano de Santiago Peña

Según la investigación de la Fiscalía, la firma PEAR SRL fue constituida el 12 de noviembre de 2020, con la intervención del escribano Esteban Rapetti Barrail, con un capital social de G. 6.000.000 dividido en 60 cuotas de G. 100.000, suscriptas por Gustavo Miguel Arietti Hashimoto (59 cuotas, Socio Gerente) y Rodrigo Llano Michelagnoli (1 cuota).

Se presume que, la firma que no registró movimientos habría sido constituida por Hashimoto con la finalidad de disponer de una razón social ante una eventual ocasión de negocio, para evitar cualquier demora con la creación de una empresa.

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Es así que, en agosto de 2023, luego de que Santiago Peña haya asumido la presidencia de la República, su hermano Francisco, quien mantenía un vínculo de amistad con Arietti Hashimoto desde 2019, lo habría contactado para comentarle de la existencia de un inmueble rural en Paraguarí, donde aparentemente tenía previsto llevar a cabo un proyecto agrícola.

En dicha oportunidad, Francisco Peña también le habría indicado a Arietti Hashimoto que precisaba una razón social para concretar la operación, por lo que le habría consultado si disponía de alguna, por la que Hashimoto le habría ofrecido la sociedad PEAR SRL, que estaba inactiva.

Hermano de Santiago Peña gestionó préstamo en Ueno para adquirir inmueble

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2023, Gustavo Arietti Hashimoto y Rodrigo Llano, como vendedores, habrían preparado un borrador de contrato privado de compraventa de PEAR SRL con Francisco Peña Palacios, como comprador. Sin embargo, ese instrumento no pudo perfeccionar debido a motivos de viaje de Francisco Peña.

Luego de ello, Francisco habría informado a Arietti que la entonces Financiera Ueno le habría aprobado su proyecto agrícola y le iban a otorgar un crédito para la compra del campo, cuya extensión era de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, que estaba valuado en unos US$ 3.000.000, que previamente habría sido recibido por la financiera como dación en pago de Ueno Holding SAECA y sus gastos operativos.

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Lo que se presume sobre esta operación es que, Arietti Hashimoto no habría sido quien gestionó el préstamo, sino que habría sido el propio Francisco Peña quien le solicitó que suscriba la proforma del crédito, el pagaré y la escritura hipotecaria en su carácter formal de representante legal de PEAR SRL, debido al interés de Peña Palacios en concretar la operación lo antes posible, incluso sin esperar el trámite de registro de la cesión de las cuotas sociales.

Imagen aérea del inmueble de 1.184 hectáreas que PEAR compró de Financiera Ueno (Ueno Bank) con un crédito de US$ 3 millones de la misma entidad financiera.

El 7 de septiembre de 2023, la Financiera Ueno, representada entonces por Julio Daniel Rey Fernández y Juan Manuel Gustale,transfirió a PEAR SRL, que hasta ese momento estaba representada formalmente por Arietti Hashimoto, el inmueble rural de Paraguarí, mismo bien que previamente ingresó a Financiera Ueno como supuesta dación en pago de Ueno Holding SAECA, firma en la que Santiago Peña tenía 6.144 acciones.

Requeridos por la Fiscalía habrían simulado pagos utilizando fondos de Ueno

Los datos refieren que, el 13 de noviembre de 2023, ante la escribana Ana María Barrail de Rapetti, Gustavo Arietti Hashimoto, en representación de PEAR SRL, otorgó un Poder General Amplio a favor de Francisco Peña Palacios, quien quedó con el control y administración de la firma.

Luego el 28 de febrero de 2024, se habría perfeccionado la cesión y transferencia total de las cuotas sociales, por parte Rodrigo Llano Michelagnoli a favor de Rocío Caballero Bosch y Gustavo Arietti Hashimoto a Francisco Peña Palacios, quedando ambos cónyuges como únicos socios de PEAR SRL y asumiendo así Francisco Peña la representación legal de dicha firma.

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Es así que, según los elementos de la investigación, mientras Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch mantenían la titularidad registral de PEAR SRL, los vencimientos de las cuotas del crédito por los US$ 3.000.000 por el inmueble de Paraguarí, no habrían sido cubiertas con ingresos operativos propios de la firma, cuya actividad conocida por su anterior socio era la plantación de aguacate y hortalizas, sino que supuestamente habrían sido asumidos directamente por el Grupo Vázquez.

Dicha operación, se habría montado para revestir de licitud dichos desembolsos, por lo que también se habrían emitido facturas de PEAR SRL al Grupo Vázquez en concepto de “confección de granos forrajeros” para la estancia Don Miguel, habiéndose registrado comprobantes del 3 de junio de 2026 por US$ 739.000 y del 31 de agosto de 2026 por G. 295.650.000.

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Al respecto, desde la Fiscalía señalan como hipótesis que, Francisco Peña no habría sido solo un tercero ajeno que compró la sociedad, sino que fue él quien gestó y se benefició con la compra del inmueble de Paraguarí.

Además, para desligar inicialmente el apellido presidencial de la operación inmobiliaria, Francisco Peña Palacios habría adquirido PEAR SRL mediante un contrato privado no perfeccionado y habría usado la firma formal del socio gerente, Gustavo Arietti Hashimoto.