A La Gran 7-30
12 de octubre de 2026 a la - 10:24

AUDIO: Crecida del río Paraná: Fuerzas Armadas evacúan familias en Ciudad del Este y Ayolas

Tareas de evacuaciones en zona de Ayolas por crecida del río Paraná.
Personal de Prefectura Naval zona Ayolas realizan tareas de evacuaciones ante la crecida del río Paraná.Miguel Ángel Rodríguez
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