El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó esta mañana que, en el marco de la investigación del caso Ueno, detectaron el uso del sistema financiero estadounidense. En ese sentido, no descartó que las autoridades de Estados Unidos puedan abrir una causa que eventualmente derive en un pedido de extradición.

“No puedo descartar que nuestro país sea reclamado en algún tipo de contexto y tampoco puedo descartar que en Estados Unidos, habiéndose utilizado el sistema financiero —porque hemos detectado el uso del sistema financiero norteamericano—, se propicie la apertura de una causa allá que, lógicamente, requiera una extradición”, dijo.

El agente del Ministerio Público indicó que, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mantienen comunicaciones con el FBI y el Departamento del Tesoro para colaborar con la investigación paraguaya. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no recibió ningún requerimiento de las autoridades estadounidenses en el marco de una eventual causa en ese país.

“Eso no significa que no exista una investigación, eso se puede dar y todavía puede no ser de mi conocimiento, pero, hasta el momento, no tuve ningún tipo de reporte y ningún tipo de requerimiento. Lo primero que se hace en una investigación internacional es pedir información y yo todavía no interactué en un sentido contrario a la petición nuestra”, dijo.

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Ueno: existen condiciones para eventuales pedidos de extradición

Doldán señaló que tampoco mantuvo conversaciones con autoridades de otros países sobre posibles extradiciones de los implicados en el caso Ueno, aunque reconoció que existen condiciones para que se produzcan solicitudes internacionales.

“No hablé con ningún país con respecto a intentos de extradición con respecto a este caso o derivación. Eso no significa que no se pueda dar, están las circunstancias visiblemente dadas para que pueda existir alguna petición internacional con respecto a esto, tanto para juzgamiento aquí o para extradición”, mencionó.

Cabe recordar que Ueno Bank emitió bonos por US$ 350 millones en Estados Unidos, bajo la legislación de Nueva York, en marzo de este año. El pasado 9 de noviembre, Doldán ya había confirmado a ABC que las autoridades estadounidenses manifestaron su predisposición para colaborar en la identificación y localización de bienes vinculados al caso.

El fiscal destacó que actualmente existe un amplio interés de organismos internacionales en cooperar con Paraguay, tanto por vías formales como informales. Incluso, comentó que representantes de agencias europeas se trasladaron hasta Luxemburgo para recabar información.

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Caso Ueno: Fiscalía encontró fondos en Argentina

“En Argentina encontramos algunos fondos”, reveló Doldán, quien también confirmó que en el vecino país existen causas judiciales abiertas relacionadas con Ueno.

Al respecto, comentó que ayer mantuvieron reuniones con representantes de la Fiscalía argentina que calificó de productivas, particularmente -según indicó- por los avances en torno a dos estructuras empresariales vinculadas al caso, que podrían arrojar resultados positivos.

Si bien evitó precisar el monto del dinero público depositado en Ueno que habría sido trasladado al extranjero, adelantó que en Argentina ya manejan “variables certeras” sobre la existencia de fondos o bienes relacionados con la investigación.

El fiscal recordó que Paraguay ya remitió cartas rogatorias a Argentina y Luxemburgo, tras obtener información por mecanismos de cooperación informal que permitieron determinar la posible existencia de activos en ambos países.

Correspondencia devuelta permitió obtener datos sobre Luxemburgo

Consultado sobre las informaciones relacionadas con las operaciones financieras de Ueno en Luxemburgo, Doldán reveló que lograron acceder a datos relevantes para la investigación mediante la incautación de una correspondencia que un directivo del banco había remitido al país europeo.

“Eso es algo que se dio en el ámbito nacional, no necesariamente forma parte de una cooperación. Esa fue una correspondencia remitida a Luxemburgo por un directivo de Ueno y esa correspondencia tuvo un defecto formal, fue devuelta y ahí es que recibimos la comunicación de las personas intermediarias y logramos la incautación de la correspondencia”, dijo.

Según explicó, los documentos contienen información relacionada con paquetes accionarios que ya fue incorporada a la carta rogatoria remitida a Luxemburgo. “Mucho no puedo decir, eran solamente informaciones remitidas en el contexto de las operaciones naturales en el ecosistema Ueno Bank”, mencionó.

El fiscal calificó de pertinente el hallazgo, ya que permitió obtener datos que la Fiscalía Europea había solicitado a Paraguay y que hasta entonces no estaban en poder de los investigadores. “En una de esas intervenciones, nos habían solicitado datos que no teníamos y que fueron interceptados en esa correspondencia postal. Ya fuimos ampliando la rogatoria formal y eso les permite a ellos poder concentrar sus esfuerzos en búsquedas específicas”, sostuvo.

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Fondos verdes de Luxemburgo comprometidos por la caída de Ueno

En Luxemburgo fue constituida, el 29 de setiembre de 2023, la sociedad U Holdings S.à r.l., empresa matriz vinculada a la estructura corporativa de Ueno Bank y del Grupo Vázquez, cuyo rastro también sigue el Ministerio Público paraguayo.

A esto se suma que, conforme a una investigación periodística europea de la que se hizo eco ABC, Ueno recibió millonarios financiamientos de los denominados fondos verdes de Luxemburgo, cuyos recursos ahora corren riesgo de no ser recuperados.

Entre las operaciones figuran un préstamo de US$ 30 millones del Eco.business Fund y otro de 15 millones de euros otorgado mediante dos fondos de Triodos. Parte de estos recursos fue desembolsada pocos meses antes de la caída del banco.

En cuanto a las repercusiones internacionales del caso, Doldán aclaró que, hasta el momento, ningún país formuló requerimientos a Paraguay por eventuales perjuicios derivados de la caída de Ueno. Indicó que las gestiones actuales están orientadas principalmente a atender los pedidos de cooperación de la Fiscalía paraguaya.

Fiscalía rastrea bienes de Ueno en varios países

Además de Argentina y Luxemburgo, Doldán reveló que ya solicitaron la identificación de activos en otros países, aunque evitó precisar cuáles. Explicó que los pedidos formales se realizan una vez que existen indicios concretos sobre la ubicación de los bienes.

“Cuando puntualizo una carta rogatoria, significa que los mecanismos informales o de cooperación interinstitucional ya me permitieron determinar la potencial existencia de bienes concretos en un lugar. Es por eso que a Argentina y Luxemburgo hemos emitido cartas rogatorias. En el ámbito de la búsqueda, que ya hace a la cooperación informal, hemos remitido a un sinnúmero de países”, mencionó.

En el marco de estas gestiones, Doldán ya había anunciado el pasado 11 de noviembre la utilización, por primera vez en Paraguay, de la notificación plateada de Interpol, una herramienta que permite rastrear bienes en distintas jurisdicciones.

Asimismo, comentó que recibieron reportes preliminares que calificó de auspiciosos, aunque evitó revelar su contenido para no comprometer las diligencias orientadas a localizar, identificar y congelar los activos, con miras a su eventual repatriación.

Caso Ueno: también buscan criptoactivos en el extranjero

El fiscal agregó que solicitaron cooperación internacional preventiva para el resguardo de información almacenada en nubes virtuales y de criptoactivos. En ese ámbito, destacó el papel de Estados Unidos.

Indicó que existen mecanismos que permiten disponer el congelamiento de criptoactivos, cuya búsqueda también forma parte de las diligencias que impulsa el Ministerio Público en el extranjero.

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Doldán enfatizó que el objetivo final de estas gestiones es recuperar la mayor cantidad posible de bienes y recursos para contribuir a la reparación del perjuicio ocasionado y al pago a los acreedores de Ueno.

“Hay un mundo bastante complejo en el plano internacional y estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto pueda ser uno de los esquemas de recuperación de activos más grandes de la historia del Paraguay”, sostuvo.