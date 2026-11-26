Esta tarde, la DMH emitió un boletín meteorológico especial que advierte sobre el desarrollo de un sistema de tormentas previsto para mañana, último viernes (27) del mes de noviembre.

El informe oficial, indica que el fenómeno meteorológico abarcará la mayor parte de la Región Oriental y también sectores del Chaco paraguayo.

Entre las características principales señaladas en el reporte destacan lluvias con acumulados puntuales de 20 a 40 mm y de 50 a 70 mm en los sectores más afectados.

Asimismo, se pronostican ráfagas de viento en torno a los 70 km/h con picos superiores a los 90 km/h, acompañadas por descargas eléctricas de alta frecuencia y alta probabilidad de caída de granizos.

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Tormentas: ¿cuándo y dónde?

El evento comenzará durante la madrugada del viernes afectando inicialmente a Asunción, Central, Ñeembucú, Misiones y Paraguarí, para luego extenderse en el transcurso de la mañana hacia Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapúa, Presidente Hayes y San Pedro.

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En estos últimos departamentos mencionados, las condiciones de inestabilidad predominarán a lo largo de casi toda la jornada.

Durante la tarde y la noche, la cobertura del sistema avanzará sobre Caaguazú, Concepción, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay.

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