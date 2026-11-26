El 1 de diciembre de 2025, Mariana Isabel Torres –exdirectora de Ueno Bank, hoy con prisión domiciliaria en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de la entidad bancaria– recibió un correo electrónico con instrucciones operativas sobre el avión Cessna Citation matrícula N901RH, propiedad de Jet Par LLC. Un año antes, el 30 de octubre de 2024, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, y el Grupo Vázquez, presidido por el imputado Miguel Vázquez, sellaron su vinculación societaria en esa firma en partes iguales (50% cada uno).

El correo interno, entregado por funcionarios de Ueno Bank a nuestro diario y actualmente en manos de la Fiscalía, señala que “la totalidad de los gastos incurridos correspondientes a vuelos, mantenimientos o mecánica, realizados por la aeronave de referencia, son validados 100% con Bernardo (Algorta, otro directivo del Grupo Vázquez) antes de cada pago” (sic). Esta comunicación desmiente la justificación del titular de la Conmebol ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial para desligarse del grupo empresarial ahora bajo investigación de la Fiscalía.

En su escrito judicial, Domínguez afirmó que el contrato jamás se ejecutó y alegó que el Grupo Vázquez “jamás requirió el cumplimiento de dicha obligación, jamás intimó al cedente, jamás designó abogado alguno ni ejerció, pretendió ejercer o reclamó derecho alguno de miembro en la sociedad” (sic). Sin embargo, los documentos internos prueban que su entonces nuevo socio asumió los costos de la aeronave que el propio dirigente deportivo utilizaba con frecuencia para sus viajes.

DESDE HANGARAJE HASTA PILOTOS

El mensaje electrónico detalla los gastos mensuales absorbidos por el Grupo Vázquez, entre los que figuran el hangaraje, los pilotos asignados y el seguro de la aeronave, este último el único pago dividido en partes iguales (50% y 50%).

Según el documento, el hangaraje en Hasc Aviation SA costaba US$ 2.200 mensuales. Para los pilotos se pactó desde septiembre de 2025 una asignación fija mensual: US$ 2.500 para Jesús Echagüe y US$ 2.000 para Günther Wunderling, quienes anteriormente facturaban por horas de vuelo. El seguro, por su parte, estaba a cargo de la empresa Fénix SA.

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GRUPO VÁZQUEZ REQUERÍA DOCUMENTOS

El mismo correo dejó constancia del respaldo documental existente hasta el 1 de diciembre de 2025: el acta de directorio del 29 de octubre de 2024, el comprobante de pago de los US$ 750.000 a la cuenta particular de Domínguez del 30 de octubre de 2024, el acuerdo de cesión entre las partes y el asiento de registro de esa misma fecha.

En su presentación judicial, Alejandro Domínguez sostuvo que el acuerdo se firmó el 1 de noviembre de 2024 y que, transcurridos más de dos años, ninguna de las partes otorgó el poder previsto ni realizó gestiones en Paraguay o Estados Unidos para modificar el Acuerdo Operativo, registrar la cesión en los libros de Jet Par LLC o endosar el Certificado Nº 002 a favor del Grupo Vázquez SAE. No obstante, otros correos internos del 6 y 7 de noviembre de 2024 evidencian que el grupo empresarial desde un principio contabilizó la operación e incluso reclamaba los documentos para asentar su inversión y cotizar el avión Cessna Citation matrícula N901RH.

INTENTO TARDÍO TRAS LAS INCAUTACIONES

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, acudió a la Justicia el 16 de noviembre de 2026 para rescindir el vínculo con el Grupo Vázquez SAE y reintegrar los US$ 750.000 percibidos en 2024. La acción judicial ocurrió un día después de que el Ministerio Público incautara el avión Gulfstream Aerospace G-IV (matrícula N7DK), vinculado a Match SA –firma del Grupo Vázquez–, y una semana después de que nuestro diario expusiera los nexos comerciales entre el presidente de la entidad deportiva sudamericana y el Grupo Vázquez.

Registros públicos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos también revelaron que la licencia de radio de ese jet Gulfstream incautado figuraba a nombre de la Conmebol. Además, Domínguez fue pasajero habitual de esa aeronave entre el 9 de junio y el 12 de octubre de 2026.

Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez y socio de Alejandro Domínguez, guarda prisión preventiva desde el 3 de noviembre pasado en el marco del proceso por el presunto vaciamiento de Ueno Bank, uno de los mayores escándalos financieros del país. Según estimaciones preliminares del Banco Central del Paraguay (BCP), el perjuicio patrimonial ronda los US$ 1.000 millones y podría trepar hasta los US$ 1.500 millones.

Intercalaban el uso del lujoso avión

El Cessna Citation III (matrícula N901RH), propiedad de Jet Par LLC, operó bajo un esquema de uso alternado entre Alejandro Domínguez y Federico Miguel Vázquez. Pese a los vínculos documentados, la aeronave no figura bajo investigación ni fue incautada por el Ministerio Público.

El 1 de mayo de 2026, por ejemplo, el avión trasladó primero a Vázquez y a su familia hasta Encarnación. Tras ese tramo, voló sin pasajeros hacia São Paulo (Brasil), desde donde regresó a Paraguay con Domínguez y Arturo Montero, director de Asuntos Corporativos y de Gabinete de la Conmebol. El domingo 3 de mayo, el jet retornó a Encarnación para recoger a Vázquez y a su familia. Todos esos vuelos estuvieron al mando de Jesús Echagüe, piloto de la Conmebol (con sueldo pagado por el Grupo Vázquez y que también comandó varios trayectos del Gulfstream N7DK ya incautado por la Fiscalía).

El 13 de mayo de 2026, Domínguez empleó el mismo avión para viajar a Ciudad del Este junto con su familia y cuatro personas de aparente nacionalidad india, sin que existan registros públicos sobre el motivo de su visita al país ni reuniones oficiales.

El 22 de mayo, la aeronave partió rumbo a Argentina con Miguel Vázquez, su familia y directivos de su conglomerado. El destino se repitió el 27 de mayo con Vázquez, Juan Gustale y Alejandro Gómez Abente a bordo; los tres cumplen actualmente prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

La rotación del Citation N901RH continuó durante agosto, septiembre y octubre de 2026: Domínguez registró vuelos a Brasil y Chile el 17 de agosto y el 25 y 31 de octubre, mientras que Vázquez voló a Encarnación y Ciudad del Este el 8 y el 24 de agosto.

Otro negocio por “comisiones futuras”

Además de la sociedad en Jet Par LLC, otros documentos y correos internos de Ueno Bank entregados a nuestro diario y remitidos a la Fiscalía revelan pagos por parte del Grupo Vázquez SAE al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras”.

Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, el presidente de la Conmebol recibió en su cuenta personal N° (...)1992 siete transferencias de Ueno Bank por unos US$ 3.500.000. Los fondos salieron de la cuenta corporativa N° (...)1005 del Grupo Vázquez bajo la descripción de “anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025”.

Los registros evidencian que estos desembolsos se dieron luego del anuncio del ingreso del banco húngaro OTP Bank como accionista de Ueno Bank. La participación de OTP totalizó US$ 47 millones en dos aportes: US$ 30 millones a finales del año pasado y US$ 17 millones en junio de este año. El cobro de US$ 3,5 millones equivale exactamente a una comisión del 7,5% sobre esa operación.

Mientras Domínguez logró cerrar estos negocios, la Conmebol como institución terminó con US$ 15 millones atrapados en Ueno Bank, manejado por su socio comercial.