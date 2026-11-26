Los clubes calendario que participen en certámenes de Liga y de Copa de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) deben cambiar de nombre para la temporada 2028. El Consejo Ejecutivo de la APF aprobó el miércoles la normativa, que fue presentada por Enrique Sánchez, presidente de Nacional. “Fue aprobado por unanimidad”, expresó el titular del Tricolor.

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“Presenté el proyecto, fue aprobado por unanimidad en la reunión del Consejo Ejecutivo y entra en vigencia a partir del dos mil veintiocho. El dos mil veintisiete será un tiempo prudencial para los clubes que tienen esa situación adaptar sus estatutos y participar en dos mil veintiocho con nombres de marcas propias”, contó Sánchez al Cardinal Deportivo.

Las razones por las que cambian los nombres de los clubes calendario

Sánchez explicó las razones de la nueva reglamentación. “Soy economista, como ciencia social entiendo la conducta, y puedo entender que habrá una aproximación con esta medida a que los clubes puedan tener mayor significación en cuanto a promociones, patrocinio e identidades regionales y locales, con mayor arraigo y mayor fortaleza institucional”, empezó.

Además, Sánchez agregó el aspecto jurídico “En el campo jurídico si es inobjetable, uno no puede inscribir en Paraguay, en los registros de propiedades, nombre de fechas. Los nombres de fechas son nacionales, no son propios”, mencionó el dirigente con relación a la inscripción de nombres en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

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¿Los clubes calendario de la UFI también deben cambiar de nombre?

Enrique Sánchez aclaró que la reglamentación que obligado al cambio de nombre a los clubes calendario son para los que participan en la Primera División, División Intermedia, Primera División B, Primera División C, Copa Paraguay y Supercopa Paraguay. Por su parte, los que compiten en la Unión del Fútbol Interior (UFI) quedan al margen.

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“Lastimosamente o afortunadamente este proyecto no fue para la UFI. Yo estaría feliz que sea para todo el pueblo paraguayo. En este caso, la ley compete a los clubes de la APF, más cualquier club del interior que ingresa a los torneos organizados por la APF, como el caso de la Copa Paraguay. En ese caso si rige esta ley”, especificó a la 730 AM.

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Si los clubes calendario de la UFI participan en la Copa Paraguay o ascienden del Campeonato Nacional B a División Intermedia, están obligados a cambiar sus respectivos nombres. Sánchez también aclaró que la APF no elegirá la nueva denominación de las instituciones con fecha. “No podemos decidir que nombre ponerle a cada club”, finalizó.

15 de Mayo de Itapé a Quinceno FC: ¿Debe modificar otra vez?

15 de Mayo de Itapé había modificado el nombre a Quinceno FC en 2026. El representante de la Unión de Futbol del Interior (UFI) ascendió a la División Intermedia, en la que debutará en 2027. A pesar de la nueva denominación, el club está obligado a cambiar otra vez. “Tampoco está permitido”, mencionó Enrique Sánchez sobre los guaireños.

“En cuanto a lo que explique, en lo legal sigue siendo un nombre de fecha. Podemos discutir, pero Quinceno no puede ser. Escribir con marca propia y no con fecha de calendario”, puntualizó el miembro del Consejo Ejecutivo sobre el caso de Quinceno FC, que fue fundado como 15 de Mayo en honor a San Isidro Labrador, santo patrono de Itapé.