Carlos Pereira, exmiembro del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), donde luego fue asesor de la Presidencia de la prevional, declaró que tenía CDA de G. 340 millones en Ueno Bank y una deuda de G. 184.396.384 en la misma entidad, según un informe de la Contraloría General de la República.

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Los hechos

El 29 de octubre pasado, el exinterventor de la Municipalidad de Asunción propuso que el IPS pase a tener representación en el directorio de Ueno Bank al inyectar en concepto de capital primario, unos 30 millones de dólares del Autoseguro Operativo de su Fondo de Jubilaciones, al banco. Esta era una reserva de contingencia que retiene un porcentaje sobre los créditos concedidos por el Fondo para absorber saldos insolutos en caso de fallecimiento del deudor.

Según él, el IPS iba a pasar a ser accionista en ese banco y la elección de esa entidad financiera en particular se debía supuestamente a un pedido de los propios jubilados. A casi un mes de esa presentación y con una profunda crisis financiera desatada a partir de la resolución de Ueno, sale a la luz que el propio Pereira tenía un Certificado de Ahorro (CDA) por valor de G. 340 millones.

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Por suerte, IPS rechazó la propuesta

En ese momento, tanto el presidente del Consejo; Derlis León como otras autoridades del IPS habían rechazado ese propuesta por considerarla riesgosa. Posterior a la polémica generada, Pereira tomó la decisión de renunciar a sus vínculos contractuales con la previsional.

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Tras la resolución de Ueno Bank ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP), el IPS mantiene más de US$ 516 millones (aproximadamente G. 3,046 billones) en colocaciones y otros fondos comprometidos en la entidad financiera.