Presidente Peña expresa apoyo al cuestionado titular del Indert durante gira por Concepción

Las manifestaciones de apoyo a Francisco Ruiz Díaz de parte del jefe de Estado, Santiago Peña, fueron durante su intervención en un acto realizado este viernes en el asentamiento campesino Núcleo 3, distrito de Arroyito, a unos 90 kilómetros de la capital del primer departamento. En la oportunidad se entregaron títulos de propiedad a 120 campesinos de la zona.

“Le voy a dar todo el apoyo a Francisco Ruiz Díaz y le van a seguir atacando. Yo les voy a contar más, porque ese senador con apellido japonés (Eduardo Nakayama), que le anda gritando mucho a Francisco, y yo le dije: cuidado, senador, porque el día que te sientes y debatas con Francisco te vas a encontrar, primero que nada, con un paraguayo formado en la academia militar, tiene la disciplina que tienen nuestras fuerzas militares. La formación como economista, como pocos en mi vida vi”, señaló Santiago Peña Palacios.

“Conozco muy pocos paraguayos con la honestidad, la integridad y el patriotismo que tiene Francisco Ruiz Díaz. Se va a encontrar —el senador Nakayama— con una verdad que es como una piedra: es dura y cuando te golpea te puede tirar al piso”, aseguró el presidente de la República.

En otro momento mencionó que, en lo que va de su gobierno, Francisco Ruiz Díaz ha hecho mucho y eso ha molestado a varias personas que hacían negocio con las tierras. Auguró que el próximo presidente del Paraguay, refiriéndose a Pedro Alliana, lo mantenga en el cargo por otros cinco años más.

Administración transparente

Por su parte, el cuestionado presidente del Indert dijo que su administración es transparente y que el primer día que conversó con el presidente Peña Palacios, éste le dijo que no pensaba cambiarlo y que lo mantendría hasta el 14 de agosto de 2028.

“Esta es una gestión transparente y los ataques mediáticos tendrían un propósito, un trasfondo político. El lunes estoy invitado por el senador Bachi Núñez para ir a hablar y con documentos vamos a demostrar que no hay nada que se le pueda atribuir a esta administración”, refirió.

Agenda presidencial

Luego de la entrega de títulos de propiedad en Arroyito, el presidente de la República se trasladó vía aérea hasta la ciudad de Horqueta, donde inauguró el asfaltado que llega hasta la ciudad de Belén. Posteriormente conoció el lugar donde se han iniciado los trabajos para el futuro Hospital General de Concepción.

De ahí fue a inaugurar el moderno salón auditorio de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), donde se anunció que el próximo lunes se firmará el contrato entre el MOPC y la empresa ganadora de la licitación para la construcción de la primera fase de la costanera de la ciudad de Concepción.

Asimismo, inauguró viviendas en el asentamiento San Miguel y visitó la obra de rehabilitación del tramo Pozo Colorado – Concepción.

El presidente Peña Palacios dijo que las empresas viales encargadas de los trabajos no van a parar de trabajar, en respuesta a los rumores surgidos al respecto en los últimos días, debido a falta de desembolsos por parte del Gobierno Central.