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19 de mayo de 2026 a la - 21:46

AUDIO: Así sería la reclusión de Erico Galeano en el ex- Tacumbú

Former Senator Erico Galeano (C) is escorted in handcuffs into the Judicial Department in Asunción after receiving a 13 year prison sentence in Asunción on May 16, 2026. A sentencing court ordered on May 19 that a former senator convicted of ties to drug traffickingwho had been granted house arrest, meaning he was free to move aboutbe transferred to a prison in Asunción, judicial sources reported. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)
Former Senator Erico Galeano (C) is escorted in handcuffs into the Judicial Department in Asunción after receiving a 13 year prison sentence in Asunción on May 16, 2026. A sentencing court ordered on May 19 that a former senator convicted of ties to drug traffickingwho had been granted house arrest, meaning he was free to move aboutbe transferred to a prison in Asunción, judicial sources reported. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)214156+0000 DANIEL DUARTE