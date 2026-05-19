Así el Viceministerio de Transporte controla y monitorea a los buses por GPS

El Viceministerio de Transporte (VMT) busca resolver uno de los problemas más graves del servicio público, que son las reguladas de buses. Este martes comenzó a funcionar de manera parcial un nuevo sistema automatizado de control y monitoreo electrónico que permitirá vigilar el comportamiento de las empresas minuto a minuto.

La herramienta tecnológica fue desarrollada íntegramente por los equipos de tecnología y expertos en transporte del VMT. Por primera vez en la historia de la institución, las autoridades tendrán la capacidad de observar la totalidad de los colectivos operativos al mismo tiempo.

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El corazón de este nuevo mecanismo radica en el cruce inteligente de datos. El sistema consume en tiempo real la señal de GPS instalada en cada unidad y la combina con la información del billetaje electrónico (los pasajes que se validan a bordo).

Con estos elementos, el VMT puede saber con exactitud cuántos buses están en la calle y si realmente están prestando servicio o si se encuentran retenidos de forma injustificada.

El ingeniero Hugo Ramos, director de Proyectos del VMT, explicó que el objetivo central es devolverle la previsibilidad al ciudadano. “Buscamos que la persona que espera en la parada sepa con certeza que el bus pasará a una hora determinada y que no quede desamparada”, señaló.

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Comparación será estricta, por día y hora

Para detectar de forma automática si una empresa falla, el sistema utiliza un registro histórico dinámico. La plataforma compara la cantidad de unidades en calle con el comportamiento de semanas anteriores en el mismo día y horario.

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“Monitoreamos hora por hora. Si hoy es martes a las 14:00, comparamos la flota actual contra el promedio de los martes anteriores a la misma hora. No se puede comparar un martes con un sábado o domingo porque el movimiento de la gente es completamente diferente”, detalló Ramos.

Actualmente, el VMT maneja un movimiento aproximado de entre 1.000 y 1.300 buses en las horas pico de la mañana, alcanzando un techo de hasta 1.500 colectivos activos distribuidos a lo largo de toda la jornada, una cifra que varía según los imprevistos en el tránsito.

Mismo monitoreo para las empresas y tres meses de prueba

Desde el mes de enero se realizaron jornadas de capacitación con las empresas de transporte para explicarles el funcionamiento del software, los indicadores de rendimiento y las penalizaciones vigentes bajo la Resolución 120.

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Como parte de una política de transparencia, el viceministerio habilitó una plataforma espejo para los empresarios del sector. Esto significa que las líneas de transporte ven en sus pantallas exactamente los mismos resultados y alertas que reciben las autoridades, permitiéndoles realizar ajustes operativos inmediatos antes de caer en infracciones.

La etapa que se inició hoy contempla una implementación parcial que durará tres meses. Pasado este periodo de ajuste y calibración tecnológica, el sistema comenzará a emitir sanciones y multas directas a las empresas que disminuyan sus flotas de forma abrupta o no cumplan con los itinerarios exigidos.