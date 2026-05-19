“Vitamina” Sánchez reestructura el once de Olimpia ante las bajas

Olimpia se encuentra ante un panorama complejo en la víspera de su enfrentamiento ante Vasco da Gama por la quinta jornada del Grupo G de la Conmebol Sudamericana. En la rueda de prensa previa al crucial choque en Asunción, el entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez desglosó el extenso parte médico que afecta a su estructura titular.

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Al ser consultado sobre el impacto de la ausencia del capitán en el plantel y la modificación de los planes tácticos trazados originalmente, el estratega franjeado analizó el valor del mediocampista tanto dentro como fuera del terreno de juego:

“Lo de Richard Ortiz es una baja sensible por todo lo que él significa para el grupo. Igual, eso que yo dije alguna vez, que Richard es, de alguna manera, el alma de este equipo... Él está. Él está en el día a día, está con nosotros, está en el camarín el día del partido. O sea, es importante que esté y él está; él hace acto de presencia y para nosotros es muy importante. Y desde lo táctico, bueno, trataremos de suplantarlo de la mejor manera posible”.

Posteriormente, el director técnico se refirió a los plazos estimados para la recuperación del futbolista, supeditando su retorno a la evolución de sus dolencias físicas con vistas al último partido de la fase de grupos del certamen, en el que el franjeado recibirá a Audax Italiano, el 27 de este mes:

“Sabemos que tiene una lesión y vamos a intentar que llegue al partido con Audax Italiano, pero tampoco podemos tener garantía de que así sea. Y, bueno, cuando suceden estas cosas, por más que nos cueste, tenemos que tratar de elegir de la mejor manera y quienes estén en cancha tratar de hacer que se note lo menos posible su ausencia”.

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El análisis de las ausencias en la zona media

El entrenador franjeado también hizo hincapié en otras bajas significativas que condicionan el armado de la zona medular, trazando un paralelismo respecto a cómo se gestionan este tipo de imprevistos y manifestando su total respaldo a los encargados de asumir la titularidad:

“Richard Sánchez es de los jugadores que mejor entienden el juego y que no esté no es lo ideal, pero el análisis que hacemos es muy parecido al que hacemos con la ausencia de Richard Ortiz: no están, punto, hay que reemplazarlos; y el que lo haga tiene toda la confianza, no solo nuestra, sino de sus propios compañeros, de la dirigencia y, ojalá, de la gente, para pensar y creer que son los mejores para reemplazarlos y que hagan las cosas de la mejor manera”.

La ventaja del título local y el desglose de la enfermería franjeada

En otro pasaje de la conferencia, el entrenador valoró la obtención anticipada del campeonato doméstico, lo cual preveía un escenario de dosificación de esfuerzos que finalmente se vio alterado por las contingencias sufridas en las últimas semanas:

“Habíamos hablado. Una de las ventajas que habíamos tenido de ganar con cuatro fechas de antelación el campeonato —o con tres, en la cuarta; cuatro antes lo conseguimos, en realidad— era esto de que podíamos tener una rotación ya más tranquila de cara al final del semestre, en que teníamos a los jugadores bien”.

Acto seguido, el adiestrador pormenorizó las situaciones particulares de los futbolistas descartados por lesión para este juego ante el cuadro brasileño, detallando las secuelas físicas que dejó el último partido internacional:

“Pero, bueno, se nos lastimó Richard Ortiz en Barracas, allá en Buenos Aires, y no lo pudimos recuperar. Iván Leguizamón, aquel golpe que fue la expulsión en el último minuto, también en Barracas, le provocó un esguince de rodilla; viene arrastrando ese dolor y, de hecho, tiene la rodilla inflamada; ya está descartado”.

Respecto a las variantes para conformar el banco de suplentes y las ausencias por sanción disciplinaria, el técnico actualizó la situación médica de otros integrantes del plantel principal:

“Gustavo “Tutu” Vargas pasó una muy mala noche antenoche, toda la noche en la clínica, en el hospital, pero ya está bastante mejor; va a ser parte del banco de suplentes. Hoy ya llegó hace un ratito, ya está bastante mejor, así que va a ir a la banca. Richard “Cachorro” Sánchez no llegó a recuperarse y Romeo Benítez, suspendido”.

Para concluir el análisis del panorama médico y deportivo del equipo, el conductor franjeado ponderó la respuesta del grupo ante la adversidad y enfatizó la motivación que genera depender de sus propios resultados en un estadio colmado:

“Son las bajas respecto a los últimos partidos en los que los chicos venían, realmente, muy bien. Pero, bueno, consideramos —lo dijimos siempre— si la rotación funcionó y nos dio resultado, ahora a poner el pecho y a tratar de hacer el mejor partido. Sabemos que jugamos una final, sabemos que va a estar la cancha llena, que hay muchísima expectativa y que dependemos de nosotros, que eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo de fútbol. Así que la ilusión está intacta”.

El retorno de Fernando Cardozo ante la exigencia del escenario

Finalmente, ante la consulta sobre la oportunidad de titularidad para Fernando Cardozo, el estratega ratificó las condiciones del volante para asumir este compromiso de alta presión: “Y con respecto a Fernando Cardozo, él de alguna manera, un jugador que cuando las papas queman y vienen estos partidos bravos, él lo hace bien y es bienvenido para el equipo”.