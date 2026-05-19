Cerro Porteño apela a la nostalgia y estrenará una histórica camiseta retro ante Palmeiras

En un homenaje a la identidad y a la trayectoria institucional del Club Cerro Porteño, la marca deportiva PUMA oficializó el lanzamiento de la tercera indumentaria que lucirá el elenco azulgrana durante la presente campaña.

El nuevo diseño propone una estética de corte retro que evoca una de las prendas más recordadas por la afición de Barrio Obrero: la camiseta alternativa de la temporada 1999, período en el que la firma alemana también estaba a cargo de la confección de los uniformes del club.

De la mano de un histórico, vuelve una camiseta eterna ♾️🌪️ pic.twitter.com/qK1Lx0xVx7 — Puma Paraguay (@PUMAParaguay) May 20, 2026

La campaña de presentación capturó de inmediato la atención de los seguidores en las plataformas digitales bajo la consigna oficial: “De 1999 directo a la Copa. Una joya retro que merece su último baile”, apelando directamente a la memoria emotiva del público cerrista.

Estreno oficial en un escenario de máxima exigencia

El debut en cancha de esta indumentaria conmemorativa no será en un compromiso menor. El primer equipo, bajo la conducción técnica del estratega argentino Ariel Holan, saltará al césped del Allianz Parque vistiendo este nuevo diseño para enfrentar al Palmeiras de Brasil.

De 1999 directo a la Copa 💥 pic.twitter.com/zMThhn1I38 — Puma Paraguay (@PUMAParaguay) May 20, 2026

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada del Grupo F de la Conmebol Libertadores, se presenta como un examen para las aspiraciones internacionales del conjunto azulgrana. Con este lanzamiento que fusiona la historia del club con la indumentaria de alta competencia, Cerro Porteño buscará un resultado positivo en São Paulo que encamine su clasificación a la fase eliminatoria del torneo más importante del continente.