Ancho Perfil
27 de agosto de 2026 a la - 21:45

AUDIO: Huelga de médicos: Especialistas del Hospital de Acosta Ñu podrían presentar renuncia en su totalidad

Mujeres y hombres en batas blancas sosteniendo pancartas en una protesta, con expresiones de determinación y un ambiente de manifestación.
Los médicos movilizados aguardan el avance del diálogo de sus representantes con el Gobierno. En principio, la huelga estaba anunciada hasta el viernes, pero de no lograrse un compromiso, una asamblea podría decidir que la huelga se mantenga de forma indefinida.Osmar Henry