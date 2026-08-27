Roberto ‘Gatito’ Fernández: “Nosotros tomamos esto como una final”

Tras el pitazo final, el experimentado guardameta analizó el sufrido momento del equipo y lo que viene por delante. Consultado sobre las complejidades del torneo copero y la presión con la que llegaban, el arquero fue directo: “Realmente sabíamos que iba a ser un partido difícil. Venimos acompañando todo lo que es la Copa Paraguay; vimos los partidos duros que hubo anteriormente y sabíamos que no sería fácil, más todavía con nuestros resultados anteriores. Sabíamos que nosotros teníamos una carga importante, emocional también muy grande”.

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A pesar de las dificultades en el trámite, Fernández destacó el desahogo del plantel y la importancia de arrancar esta nueva etapa con el pie derecho: “Estoy muy feliz por el grupo, estoy muy feliz por todos los que pudimos ayudar a Cerro Porteño a pasar de fase. Nosotros tomamos esto como una final; hoy fue nuestra primera final y queremos seguir así hasta el próximo partido, y partido tras partido. Creo que el grupo se merecía esta victoria, y muy contento por eso”.

Con el Torneo Clausura abierto y el inicio de la era de Gustavo Costas al frente del equipo, el desafío de aquí a fin de año exige máxima concentración. Al ser interrogado sobre cómo planificar el tramo decisivo de la temporada, el guardameta reflexionó: “Sabemos que matemáticamente está abierto a ver el campeonato. Nosotros tenemos que volver a sumar desde ya este fin de semana que viene para poder acercarnos, para cortar racha. Somos conscientes de lo que queremos, lo que nosotros anhelamos como grupo. Así que bueno, de esa manera poder expresar lo que nosotros queremos dentro de la cancha, que últimamente nos costó expresarlo”.

🗣️"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, más aún con nuestros resultados anteriores, es nuesta primera final, el grupo se merecía la victoria".



🗣️"Muy contento por mi trabajo, todos tenemos que estar listos para aportar, tengo que seguir trabajando para ir para adelante".… pic.twitter.com/Nr1MTA2AyZ — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 28, 2026

Asimismo, valoró el esfuerzo en un escenario complicado ante un rival exigente como el representante de la División Intermedia: “Y hoy, dentro de todo, en una cancha dura, difícil, un rival que jugó demasiado bien, sabíamos que iba a ser así, pero nosotros conseguimos la victoria. Y eso es importante, así que mantener eso. Yo pienso que con esos resultados que nosotros buscamos, anhelamos y trabajamos, vamos a conseguir otros objetivos”.

Finalmente, en el plano personal, el “Gatito” se refirió a la paciencia y el secreto para mantenerse en alto nivel a la espera de su oportunidad bajo los tres palos: “Realmente muy contento por mi trabajo, también por el trabajo de los compañeros. Pero yo soy del pensamiento que somos un plantel, somos un grupo. No son 11 jugadores; siempre cuando arrancan 11, no son los 11 que terminan. Entonces, todos tenemos que estar listos, preparados para aportar, para sumar de donde nos toque. Y hoy me tocó jugar desde el arranque, así que pude ayudar a mis compañeros a pasar de fase. Y eso es lo que me deja muy contento”.