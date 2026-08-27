Cerro Porteño-Libertad, con el arbitraje de Blas Romero en La Nueva Olla

El domingo a las 16:00, el estadio La Nueva Olla será el escenario de un choque de realidades opuestas. Cerro Porteño urge de una victoria redentora tras sus últimos tropiezos para calmar las aguas, mientras que el puntero Libertad pisa fuerte con la misión de defender la cima. Las acciones en el campo estarán comandadas por Blas Romero como juez principal, secundado por Carlos Figueredo al frente de la tecnología VAR.

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La acción de los gigantes arranca el sábado a las 18:30. Olimpia sale a escena para visitar a Recoleta FC —que oficiará de local en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá— con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para no perder pisada en los puestos de vanguardia. El arbitraje de este compromiso correrá por cuenta del experimentado Mario Díaz de Vivar, con José Natanael Méndez custodiando cada detalle desde la cabina del VAR.

Partidos de mañana

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 16:00.

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Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo San Lorenzo vs. Nacional

Estadio: Gunther Vogel.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.

Cartelera del sábado

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Martín Torres.

Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Armoa.

AVAR: Milciades Saldívar.

Recoleta FC vs. Olimpia

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

Programa del domingo

Cerro Porteño vs. Libertad

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Guaraní vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Cardozo.