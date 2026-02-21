Contacto Ciudadano
21 de febrero de 2026 - 08:35

AUDIO: Situación de infraestructrura de escuelas es una “lástima total”, dicen desde UNEPY

Fotos correspondientes al material sobre escuela Don Carlos A. López de PJC De eder.rivas <eder.rivas@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 20-02-2026 15:41
Fotos correspondientes al material sobre escuela Don Carlos A. López de PJC De eder.rivas <eder.rivas@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 20-02-2026 15:41