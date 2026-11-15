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Cerro Porteño
15 de noviembre de 2026 - 21:53

Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”

Gustavo Costas, entrenador argentino de Cerro Porteño.
Gustavo Costas, entrenador argentino de Cerro Porteño.

Tras la eliminación ante Sol de América en la Copa Paraguay, el entrenador azulgrana, Gustavo Costas, habló de los desafíos que quedan para el próximo año, ratificó su intención de continuar con el proyecto y reconoció que el equipo perdió la ilusión de disputar la final del 13 de diciembre.

Por ABC Color
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La eliminación de Cerro Porteño ante Sol de América dejó mucho más que una frustración deportiva. El Ciclón perdió otra oportunidad de conquistar un título y ahora deberá afrontar el cierre de una temporada marcada por la irregularidad y los objetivos incumplidos. En medio de ese escenario, Gustavo Costas comenzó a mirar hacia el futuro y habló de la necesidad de reconstruir el plantel.

Lea más: Sol de América le da una estocada letal a Cerro Porteño y es finalista de la Copa Paraguay

Consultado sobre su continuidad al frente del equipo, el entrenador dejó en claro que su intención es seguir trabajando y buscar una revancha deportiva. “No lo pudimos lograr ahora y bueno, tenemos un año más, o seis meses más para lograrlo, para poder emparejar las cosas y capaz armar el grupo que queremos nosotros”, manifestó.

Costas reconoció que la eliminación también modificó las expectativas para el tramo final del año. Cerro tenía la ilusión de llegar hasta la final de la Copa Paraguay, prevista para el 13 de diciembre, pero ese objetivo quedó en el camino.

“Tenés tres partidos más, nada más. Nosotros soñábamos todos con jugar hasta el 13 de diciembre y se nos fue”, lamentó.

El técnico admitió que ahora el desafío pasa por recuperar la concentración y afrontar los compromisos restantes, aunque reconoció que el golpe deportivo dificulta sostener las expectativas que tenía el plantel.

“Ahora cada vez se te hace más difícil esa ilusión, ese sueño. Antes tenías un montón de cosas, un montón de sueños para poder hablar y contagiarlo. Ahora hay que tener la cabeza y los huevos para afrontar este otro partido”, expresó.

En cuanto a los objetivos inmediatos, Costas fue contundente: Cerro deberá ganar los encuentros que le quedan y dependerá de otros resultados para conseguir un lugar en una competencia internacional.

“Ahora tiene que ganar y olvidar. Ahora depende de los resultados para entrar a la Copa, ya está”, señaló.

La reconstrucción también aparece como una necesidad de cara a la próxima temporada. El entrenador deberá evaluar el rendimiento del plantel, las necesidades futbolísticas y las alternativas para conformar un equipo que pueda competir por los objetivos que quedaron pendientes.

La eliminación ante Sol de América profundizó las dudas sobre el proyecto deportivo y dejó a Cerro Porteño ante un cierre de año muy diferente al que imaginaba. Costas, por su parte, apunta a corregir el rumbo y preparar una nueva etapa, con la intención de armar el grupo que considera necesario para volver a pelear por los títulos.

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