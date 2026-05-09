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09 de mayo de 2026 a la - 06:41

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado frío a fresco y persistencia de lluvias en algunos sectores

Los alumnos todavía dan clases expuestos al frío extremo, sin aulas, kits escolares y sin los costosos pupitres chinos. El programa “Hambre Cero” corre riesgo por falta de pagos. (Foto: Escuela Nueva Asunción, departamento de Pdte. Hayes).
Los alumnos todavía dan clases expuestos al frío extremo, sin aulas, kits escolares y sin los costosos pupitres chinos. El programa “Hambre Cero” corre riesgo por falta de pagos. (Foto: Escuela Nueva Asunción, departamento de Pdte. Hayes).Gustavo Machado

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur. La temperatura máxima estimada en Asunción es de 15 ºC. En Ciudad del Este, se aguarda una máxima de 14 ºC.