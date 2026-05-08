Pablo Vegetti: “Fue la primera vez que me superó la alegría de haber ganado al haber convertido”

Tras vencer a Junior de Barranquilla, el hombre de la noche, Pablo Vegetti, se tomó un tiempo para explicar cómo gestó la jugada que hoy celebra todo Barrio Obrero. “Cuando salió la pelota larga giré, vi que Jonatan Torres estaba disputando y bueno, vi que me quedo justo ahí y rematé. Gracias a Dios entró y nos pudo a los tres puntos”, relató el atacante. Al ser consultado sobre la estética de su anotación, no dudó en ubicarla entre las mejores que le tocó convertir: “No sé, puedo decir que sí, creo que sí”, respondió sobre si está entre los mejores goles de su carrera.

¡¡QUÉ GOLAZO HICISTE, PABLO!! VEGETTI LA AGARRÓ EN EL AIRE Y ANOTÓ EL PRIMERO DE CERRO PORTEÑO VS. JUNIOR. ¡TOP!



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Mucho más que un debut goleador en la Copa Libertadores

Para el “pirata”, este tanto no fue solo una estadística personal, sino el fruto de una estrategia colectiva que salió a la perfección. El delantero fue consultado lo que representa su primera anotación en la competición de clubes más importante del continente. “Representa tres puntos muy importantes. La verdad que, cuando entro a la cancha, no pienso en eso; pienso en que el equipo gane. La verdad que la alegría... creo que fue la primera vez en mi carrera que me superó la alegría de haber ganado al haber convertido”, confesó con sinceridad.

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Además, el goleador valoró el esfuerzo del grupo: “Porque veníamos trabajando duro, hicimos una planificación del partido muy clara y creo que nos dio un gran alivio y una gran ventaja para todo lo que viene. Sabemos que tenemos que ir a jugar a Palmeiras, que va a ser muy difícil jugar allá, pero dependemos de nosotros y eso es lo más importante para clasificar”.

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El tierno secreto del festejo y la confianza recuperada

Una de las imágenes de la jornada fue su particular celebración. Lejos de la casualidad, el gesto tuvo un destinatario especial que estuvo presente en el estadio colombiano: “Fue para mi nene; para mi nene, que había viajado a Colombia y me dijo que, si hacía un gol, festejara así. Así que fue para él, que estaba ahí”.

Finalmente, el argentino se refirió a la importancia de sacudirse la presión y cómo la confianza interna fue clave para no desesperarse ante la falta de gol en partidos anteriores. “Para el delantero el gol da mucha confianza, pero ya hace varios partidos que me venía sintiendo bien. Después, el gol es una consecuencia; creo que todos estamos trabajando por el mismo objetivo. La verdad que siempre sentí la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, y eso me hacía trabajar tranquilo y no desesperarme. Pero, como digo siempre, creo que los resultados del equipo es lo que más importa; pero claro que, en lo personal, es lindo convertir y de esta manera, y sobre todo para lograr este triunfo que, para nosotros, fue lo más importante del semestre”, concluyó.