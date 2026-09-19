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19 de septiembre de 2026 a la - 10:28

AUDIO: IVA del 5% a Tirzepatida sería perjudicial, advierte médico

Hombre, testosterona y tirzepatida, imagen ilustrativa.
Hombre, testosterona y tirzepatida, imagen ilustrativa.Shutterstock
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