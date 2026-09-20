Horóscopo de hoy: día domingo 20 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aldis Hodge, 40; Kristen Johnston, 59; Gary Cole, 70; Sophia Loren, 92.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase firme. Tomar desvíos para complacer a los demás no lo llevará a donde desea ir. No permita que los conflictos internos se interpongan entre usted y la felicidad que merece. Si se prioriza y asume la responsabilidad de su propia felicidad podrá ayudar a los demás. En lugar de compararse con los demás reconozca sus capacidades. Establezca límites y estándares, y haga lo que sea mejor para usted. Sus números son 9, 15, 23, 27, 32, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complaciente, sensible e inteligente. Inspira y es bondadoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que el orgullo ni las emociones se interpongan en su camino. Adoptar enfoques racionales ante los cambios, las situaciones domésticas y las relaciones significativas le ayudará a llegar a acuerdos. Un proyecto creativo le dará ánimo para involucrarse en algo divertido que puede convertirse en una actividad lucrativa adicional. No deje que las inseguridades limiten sus objetivos. Apunte alto. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga más énfasis en lo que le brinde satisfacción y felicidad en su vida. Preste atención a sus seres queridos y busque un equilibrio y una dinámica positivos en sus relaciones. No permita que el dramatismo o la tentación interfieran con su día. Tener una actitud positiva le ayudará a alcanzar sus metas personales. El romance está en auge. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio en sus cualificaciones le dará el impulso que necesita para aumentar sus ingresos. Revise su currículum, programe entrevistas y destaque lo que mejor sabe hacer y lo que más disfruta. Un cambio en su rutina también le ofrecerá una perspectiva diferente sobre cómo vive y se cuida. Sea responsable de su salud. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si muestra sus virtudes captará la atención. No discuta una cuestión polémica con quien no comparta sus convicciones. Alguien querrá hacer que se extravíe. Será necesario ser independiente para evitar perder el ritmo. Lo que haga por sí mismo dará sus frutos. Dedique su energía a la frugalidad, a hacer el trabajo por su cuenta y a mantener la armonía en el hogar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comience el día haciendo algo competitivo que muestre sus talentos a su público. Exprese abiertamente lo que le gusta y lo que no, pero prepárese para defenderse con inteligencia y carisma. Una oportunidad para cambiar su estilo de vida o mejorar su hogar le brindará mayor comodidad. Invierta su energía en lo que realmente importa y disfrute de las recompensas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva dentro de sus posibilidades. No necesita competir con nadie. Concéntrese en lo que es importante para usted y establezca un presupuesto que le dé tranquilidad y le permita alcanzar sus metas. Busque actividades saludables, económicas y que lo conecten con personas con las que se identifique. Añada el desarrollo personal y el amor a su lista de tareas pendientes. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones se desbordarán si no gestiona las consecuencias del estrés personal. Será fundamental la honestidad con usted y sus seres queridos. Enfréntese a los problemas y maneje con madurez las consecuencias. Es hora de decidir quién se sienta a su mesa. Deje atrás los remordimientos mientras forja nuevas alianzas y traza un plan. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que lo que otros digan o hagan le afecte. Preste atención a su comportamiento, a cómo trata a los demás y a cómo se cuida. Revise el pasado y el crecimiento personal y los logros estarán a su alcance. Cuanta más energía dedique a convertirse en su mejor versión, mejor se sentirá con respecto a la vida, el amor y la paz. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): esfuércese, resuelva los asuntos pendientes y libérese del lastre que lo está hundiendo. Enfóquese en lo importante, mejore su entorno e implemente cambios en su estilo de vida que favorezcan su salud y reduzcan el estrés. Si la disciplina lo pone a prueba, haga lo mejor para usted. Es hora de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): todo está cambiando rápidamente, y si desea avanzar es fundamental mantenerse al día. No permita que vivir en el pasado haga que se quede atrás. Mantenga el impulso y su mente abierta y curiosa. No permita que el orgullo y las emociones frenen su crecimiento ni le den la falsa sensación de ser el más inteligente de la sala. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es hora de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Establecer un presupuesto familiar le dará tranquilidad. Cree un espacio de trabajo en casa donde pueda plasmar sus ideas y planes. La comodidad y las facilidades favorecerán su productividad. Deje atrás la ira y los remordimientos, y aproveche las nuevas posibilidades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): se avecina un cambio. Piense en cómo prepararse para aprovechar las oportunidades que se presenten. Será útil tener un presupuesto, un horario y su información de contacto. Verifique la información que reciba y actúe con confianza. Un encuentro con alguien interesante despertará su imaginación. El romance está escrito en las estrellas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.