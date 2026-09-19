Contacto Ciudadano
19 de septiembre de 2026 a la - 09:14

AUDIO: Silvio Piris dice que docentes que piden su salida son “un grupito” y que tiene 90% de aprobación en la FEP, consideran

Piris con camisa blanca, pensativo, y Alliana con barba y camisa negra, interactuando en oficina con bandera paraguaya de fondo.
El secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, antes del anuncio de un acuerdo entre ese gremio y el GobiernoABC TV
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