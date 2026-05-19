La Primera Mañana
19 de mayo de 2026 a la - 09:06

AUDIO: MEF habla de mejora en recaudaciones y explica cómo está la deuda con proveedores del Estado

Oscar Lovera, calvo y con traje gris y corbata azul, discute atentamente en reunión rodeado de botellas de agua y vasos.
ARCENIO ACUÑA