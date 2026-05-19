La Primera Mañana
19 de mayo de 2026 a la - 08:22

AUDIO: Uso de máquinas de votación en elecciones: “Se confía en el sistema ciegamente y ese es un error”, dice experto

Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)
Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)