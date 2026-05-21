La Primera Mañana
21 de mayo de 2026 a la - 08:11

AUDIO: Villalba denuncia que apoderado del PLRA es un “infiltrado” cartista vinculado a “Bachi” Núñez

Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)
Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)