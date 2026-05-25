La Primera Mañana
25 de mayo de 2026 a la - 09:32

AUDIO: “Miguel Prieto puede ser el Lugo 2.0”: “Beto” Ovelar advierte riesgo de llanura para la ANR

Silvio Beto Ovelar, durante la sesión en la que se aprobó una reforma a la ley de jubilaciones públicas
Senado de Paraguay