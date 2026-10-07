La Primera Mañana
07 de octubre de 2026 a la - 09:05

AUDIO: Informe de la OEA: TSJE explica la exclusión de 187.000 jóvenes del padrón electoral

TSJE César Rossel
TSJE César RosselArcenio Acuña Rojas
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