En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos del norte – rotando al sur en la parte final del día - y probables lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:30 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos: Concepción, San Pedro, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y el sur y este de Presidente Hayes.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, miércoles, y podrían extenderse al menos hasta el jueves.

Cambios de temperatura

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy alcanzarían 30 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 38 en el Chaco; y mínimas de entre 21 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 24 °C 33 °C San Pedro 23 °C 32 °C Caacupé 22 °C 30 °C Villarrica 22 °C 30 °C Coronel Oviedo 22° C 30 °C Caazapá 21 °C 29 °C Encarnación 22 °C 29 °C San Juan Bautista 21 °C 29 °C Paraguarí 22 °C 30 °C Ciudad del Este 21 °C 29 °C Asunción 22 °C 30 °C Pilar 22 °C 29 °C Pedro Juan Caballero 21 °C 31 °C Salto del Guairá 21 °C 30 ºC Pozo Colorado 23 °C 35 °C Fuerte Olimpo 25 °C 38 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 38 °C

Los índices bajarían muy levemente mañana, con una máxima de 27 grados en la capital, pero el jueves volverían a subir a niveles similares a los de hoy.