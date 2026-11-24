En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos del norte – rotando al sur en la parte final del día - y probables lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 5:30 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos: Concepción, San Pedro, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y el sur y este de Presidente Hayes.
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Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, miércoles, y podrían extenderse al menos hasta el jueves.
Cambios de temperatura
El ambiente se mantiene cálido en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy alcanzarían 30 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 38 en el Chaco; y mínimas de entre 21 y 25 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
24 °C
33 °C
San Pedro
23 °C
32 °C
Caacupé
22 °C
30 °C
Villarrica
22 °C
30 °C
Coronel Oviedo
22° C
30 °C
Caazapá
21 °C
29 °C
Encarnación
22 °C
29 °C
San Juan Bautista
21 °C
29 °C
Paraguarí
22 °C
30 °C
Ciudad del Este
21 °C
29 °C
Asunción
22 °C
30 °C
Pilar
22 °C
29 °C
Pedro Juan Caballero
21 °C
31 °C
Salto del Guairá
21 °C
30 ºC
Pozo Colorado
23 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
25 °C
38 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
38 °C
Los índices bajarían muy levemente mañana, con una máxima de 27 grados en la capital, pero el jueves volverían a subir a niveles similares a los de hoy.