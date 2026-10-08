La Primera Mañana
08 de octubre de 2026 a la - 07:53

AUDIO: Fiscal no descarta lo peor, a casi una semana de la desaparición de Khael

Cartel de búsqueda con foto de Khael Valdez, niño de 3 años, en abrigo azul con detalles rojos y amarillos.
Se busca al niño Khael Valdez, desaparecido desde el 2 de octubre en San José de los Esteros, Boquerón.
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