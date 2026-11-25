La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió, poco después de las 06:00 de este miércoles, un aviso ante la posibilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo en distintos puntos del país.

El boletín advierte sobre lluvias intensas con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de similar intensidad y ocasional caída de granizos.

Según el informe meteorológico, celdas de tormentas de gran desarrollo persisten sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.

La alerta abarca sectores del noreste de la Región Oriental y de la Región Occidental o Chaco, donde podrían registrarse las condiciones meteorológicas adversas.

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Alerta meteorológica: ¿cuáles son los departamentos afectados?

De acuerdo con el aviso de Meteorología, las zonas bajo alerta en la Región Oriental son Concepción, el centro y norte de San Pedro, el oeste de Amambay y el oeste y norte de Canindeyú.

En tanto, en la Región Occidental o Chaco, la cobertura del boletín incluye al oeste y norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.